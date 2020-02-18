區公所找不到人！北市8人居家檢疫「溜出指定住所」衛生局再開罰8萬

▲衛生局多次針對居家隔離和檢疫不配合的民眾開罰。（圖／記者李毓康攝，示意圖）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情仍有不少人在居家隔離和檢疫中，但「偷溜出門」的事件不斷，儘管台北市衛生局多次開罰，仍有民眾不願配合。衛生局近期再次針對8位未配合規定「擅離指定住所」的居家檢疫民眾，各裁處1萬元罰鍰，分別為2月16日裁罰3人，2月17日裁罰5人。

衛生局疾管科科長余燦華說，此8位未配合居家檢疫擅離指定住所，由「區公所現場訪查發現」而通報裁處，經北市政府警察局及民政局提送衛生局查證，確定該行為已違反傳染病防治法第58條第3項規定，依同法第69條第1項第1款規定，分別處新臺幣1萬元罰鍰，北市衛生局已於109年2月16日及2月17日開立裁處書。

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北市衛生局提醒，具流行地區旅遊史的民眾，入境後須確實配合防疫政策，依據「旅客入境健康管理聲明暨居家檢疫通知書」規範於指定住所落實居家檢疫，不得外出，並每日量測體溫及紀錄，勤洗手、避免觸摸眼口鼻及佩戴口罩做好咳嗽禮節，如未配合中央流行疫情指揮中心防治措施，將依傳染病防治法裁罰，第一次違規裁罰1-15萬元，再次違規從重裁罰，並立即執行指定處所強制安置。

另外，居家檢疫14天期間若有發燒（≧38℃）或出現呼吸道症狀，亦可撥打防疫專線1922由北市衛生局安排就醫。如違反規定者，北市衛生局將立即依傳染病防治法嚴正處理，決不寬貸。