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新冠肺炎衝擊　蘋果率先示警營收無法達標

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▲▼ 蘋果公司,蘋果LOGO,Apple。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果因新冠肺炎衝擊，率先示警營收無法達標。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者尹俊傑紐約17日專電

蘋果公司今天表示，新冠肺炎導致iPhone供貨吃緊、旗下產品在中國需求不振，本季營收將達不到原估水準。蘋果成為疫情爆發後，率先示警財測無法達標的美國大型企業。

蘋果公司（Apple）1月28日公布季報時，預估去年12月底截至今年3月底的會計年度第2季營收達630億至670億美元。鑑於俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情逐漸蔓延，蘋果訂出的營收預測區間大於以往。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）當時說：「從預測區間就可看出一定程度的問題，否則我們不會訂出40億美元的範圍。」

時隔近3週，武漢肺炎疫情未見緩和。在中國擁有龐大供應鏈的蘋果公司致函投資人，提到中國各地在農曆年後陸續復工，但恢復正常的速度比蘋果預期慢，因此蘋果預計無法達到原先預估的營收水準。

蘋果以「情況不斷演變」為由，未在信函中公布最新營收預測，僅說4月的財報法說會將提供更多資訊。

蘋果股價今天小漲0.02%，收在324.95美元。這份信函於美股收盤後公布，投資人反應淡定，蘋果盤後股價小漲0.03%。

華爾街日報報導，蘋果是武漢肺炎疫情爆發以來，首家坦承本季營收無法達標的美國大型企業，凸顯疫情蔓延影響智慧型手機銷售、拖累各產業生產、衝擊全球生意與市場行情最鮮明的例子。

蘋果將營收無法達標歸咎兩大因素。一是湖北省以外的蘋果供應鏈復工速度不如蘋果預期，將導致iPhone全球供貨短缺，進而影響蘋果營收；二是武漢肺炎促使蘋果在中國的直營與經銷通路關閉或縮短營業時間，產品需求大受影響。

蘋果2020會計年度第1季（截至去年12月28日）營收與獲利都創歷史新高，去年秋季發表的iPhone 11系列旗艦手機需求暢旺功不可沒。上季iPhone銷售額達559.6億美元，年增約8%，這項近年漸失光環的明星產品再度擦亮招牌。

蘋果近年致力發展服務、穿戴式裝置等事業，逐漸減輕對iPhone的依賴，但iPhone仍貢獻蘋果約6成營收，是牽動蘋果業績的關鍵因素。

去年1月，蘋果以中國經濟降溫、iPhone買氣欠佳為由罕見下修財測，股價曾單日暴跌10%。隨著蘋果事業多元發展，iPhone需求回溫，重拾信心的投資人逐漸歸隊，去年蘋果股價飆漲86%，創2009年以來最佳表現。

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