首例死亡「白牌車停好多天沒人敢靠近」　中部鄰居：嚇死了…酒店歇業13天

▲死者生前駕駛的銀色休旅車。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

中央流行疫情指揮中心17日再公佈2例確診個案（第21、22例），是第19、20例的親友，其中19例是不幸死亡的61歲白牌計程車司機。鄰居得知消息直呼，「大家嚇死了」。而死者生前所服務車行多接送八大行業客人，有酒店也主動貼出公告，將要暫時歇業13天。

指揮中心17日公布新增2例確診，為中部80多歲女性（案21）及30多歲男性（案22），同時也是16日公布案19（指標個案）及案20的親人。而案20為案19的弟弟。

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衛生單位於16日進行接觸者調查時發現，案21曾於2月6日出現症狀就醫，案22則於1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，兩人經採檢均於17日確診；由於案22與其他3位平時並未同住，研判是過年期間家族聚會時遭到指標個案傳染，為一起家庭群聚，是首例確診死亡者的媽媽、外甥女婿。

▼衛生單位在死者車子外圍噴灑消毒劑。（圖／東森新聞）

指揮中心指揮官陳時中指出，目前已掌握從中國大陸浙江返台的台商，返台搭乘該名司機的車，台商返台時就有嚴重咳嗽症狀，回台後也有多家診所的就醫紀錄，目前還要進一步檢查。

陳時中表示，該名台商整體是呼吸道症狀，很有可能就是感染源，但進一步查檢體卻是陰性，目前整體來看是從1/22至2/17，病毒都已經排出，但指揮中心還要繼續確認，抽血檢驗去看是不是有抗體反應。

而台灣出現首例死亡個案後，死者鄰居直呼，「大家都嚇死了。」附近民眾透露，死者和80多歲母親以及弟弟租屋三人同住，平常到附近白牌車車行接客外出，鮮少和鄰居互動。鄰居指出，死者原本在北部工作，離婚育有一名兒子，退休後回到老家。

而死者的銀色休旅車已停在車行附近路旁好多天，沒人敢靠近，直到衛生單位17日前來，在車子外圍噴灑消毒劑。死者所服務的白牌車行，接送的多是八大行業客人，有酒店就乾脆貼出暫時歇業公告，上頭寫道「為保護客人及員工安全，避免此波新冠肺炎疫情擴散，公司決定自2/17（一）至2/29（六）休息，3/1（日）下午2點開始營業。」

▼首例死亡個案家庭聚餐座位圖及確診時序曝光。（圖／指揮中心提供）