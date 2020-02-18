日本疫情進入「擴散」階段！德仁天皇「60歲生日大壽」　取消民眾朝賀



▲德仁天皇和雅子皇后於新年的皇室例行活動現身。（圖／美聯社）

記者陳致平／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，日本近期大型活動紛紛宣布取消，2月23日是德仁天皇的60歲大壽，依照往例天皇會在皇居的長和殿接受民眾的祝賀，現場會聚集超過數萬人，然而日本宮內廳（17日）宣布，將取消日皇德仁的祝壽儀式。

根據日媒報導，本月23日德仁天皇將迎來自去年5月即位後首次誕辰，數萬人將盛情參加朝賀活動，宮內廳因憂心疫情進一步擴大，提前宣布取消祝壽儀式。前一次取消天皇祝壽儀式是1996年，日本駐祕魯大使館發生人質危機之際。

日本新冠肺炎疫情不斷擴大，全國累積確診病例達520例，包括鑽石公主號454例、境內66例。國立感染症研究所感染症疫學中心負責人鈴木基提醒，雖然新冠肺炎不同於SARS（嚴重急性呼吸綜合征）具有那麼高的危險性，但和季節性流感相比，卻更容易重症化。東北大學教授押谷仁也表明看法，最近新增幾起確診病患，皆屬於傳染途徑不明的情況，代表日本疫情已經進入「擴散」階段，此後日本各地可能發現確診病患。

首相安倍晉三為了因應「擴大感染的初期階段」，已經下達指示，要將接收患者的醫療院所從726家擴大至800家，防止疫情持續擴大。