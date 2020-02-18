法語軍隊血洗英語區村莊！孕婦和14兒童遇害　喀麥隆屠殺22死

▲喀麥隆總統比亞，被控應為多起政府軍暴行負責。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

西非國家喀麥隆西北部一處村莊14日發生屠殺慘案，至少22人喪生，其中包括14名兒童，有9名受害者年齡甚至不滿5歲。目前還沒有任何組織承認犯案，但在野黨和反對派指控喀麥隆政府軍應為這起血案負責。

聯合國人道主義事務協調廳（OCHA）地方官員努南（James Nunan）向英國廣播公司表示，武裝分子當天襲擊了恩湯博村，多達22名平民被殺，其中包括一位孕婦，以及14名兒童。

努南表示，無論犯下這起案件的組織身份為何，未來無疑會有更多暴力事件。喀麥隆反對黨「喀麥隆重生運動」（The Movement for the Rebirth of Cameroon）則指責「獨裁政府」和政府軍發動這場襲擊。

喀麥隆政府過去3年一直在當地與分離主義者作戰；分離主義運動領袖姆巴拉（Agbor Mballa）同樣指控政府軍應該負責。喀麥隆政府軍官員則向法新社反駁指控，堅稱是假消息。

喀麥隆西北部地區過去屬於英國殖民地，當地大多數人口也大多說英語，與主要說法語的前法屬喀麥隆地區格格不入。當地自2017年出現武裝分離主義分子，誓言在英語區建立一個名為Ambazonia的新國家。

自從戰事爆發以來，當地已經有至少3000多人喪生，還有至少7萬人流離失所。外界指控喀麥隆政府軍在當地侵犯人權和其他暴行；美國總統川普去年10月31日曾以喀麥隆政府對平民施以酷刑、法外處決為由，宣布取消其特殊貿易待遇。

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