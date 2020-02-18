人妻裝監視器偷拍丈夫　成功拍到外遇證據...「小三真相」卻讓她心碎

▲女子抓姦意外發現驚人真相。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名人妻因為懷疑老公外遇，便偷偷在對方辦公室裡安裝監視器，結果真的拍到偷吃證據，然而讓她心碎的是，小三竟然是一名年僅14歲的少女，對方因為和未成年者發生性關係，被判入獄6年9個月。

來自林肯郡克里索普斯市(Cleethorpes)的42歲男子默里肯(Anthony Merrikin)，是一間建築公司老闆，還和妻子共同成立慈善組織，身為代言人的他形象十分正面，成功為該組織募得超過3萬英鎊（約台幣117萬元）的善款，然而卻被妻子拍到他性虐一名14歲少女。

檢察官·埃文斯(Jeremy Evans)表示，影片中拍到，默里肯為少女梳洗裝扮後，接著便在辦公室發生性關係，「這是針對兒童非常嚴重的性犯罪」。少女則坦承，所發生的事情讓她感到骯髒又可怕，甚至覺得自己一文不值，嚴重影響到校園生活。

默里肯妻子則在法庭上痛訴，「我每天都活在擔心事情可能會發生的擔憂裡，我努力思考發生了什麼事，常常在哭，心很痛，我試著不要再想起丈夫這個人，因為只會帶給我痛苦回憶，到現在我仍每天都在想為什麼會發生這樣的事。」被告最後因3項與兒童發生性關係罪與1項涉及導致兒童性行為罪，被判入獄。

The girl felt ‘trapped and scared’https://t.co/5H6CtwwCzs — Grimsby Live (@GrimsbyLive) February 15, 2020

►腦公！你不可以賴帳喔！

