新冠肺炎「問與答」！CNN教防範辦法　保持1m距離、肥皂洗手「至少20秒」　

▲防範病毒，專家建議肥皂洗手至少要20秒。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎在全球蔓延，現在已經成為「國際關注的突發公共衛生事件（Public Health Emergency of International Concern）」，更糟糕的是，美國疾病控制與預防中心（The US Centers for Disease Control and Prevention）預計，新冠肺炎還會繼續擴散。

《CNN》列出以下幾項有關「新冠肺炎」的問與答：

為什麼冠狀病毒有別於其他的冠狀病毒？

冠狀病毒分成很多種，包括一些會引起普通感冒的病毒，而新冠肺炎被稱為「新型」冠狀病毒，是因為早前這種致命的病毒尚未被人類發現；而新冠病毒被認為不尋常的原因有下列幾點：

–科學家認為這種冠狀病毒是從動物傳播到人類身上，情況非常罕見。

–新冠病毒可以在人與人之間傳播，這種情況更加罕見。

–受感染的人有可能長達14天不會出現症狀，但新冠病毒會在人沒有出現任何症狀的情況下，持續性傳播，非常令人擔憂。

會出現甚麼症狀？

一般來說，新冠病毒最常見到的症狀為咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛及呼吸困難，但世界衛生組織表示，對某些人來說，情況可能會更嚴重，並且可能導致肺炎或是呼吸困難的症狀，這種疾病的致死率很低，老年人跟患有像是糖尿病、心臟病之類的已存在疾病（pre-existing medical condition）的患者，有更高的機率受到感染。

該如何做好防護措施？

美國華盛頓州衛生局局長威斯曼（Dr. John Wiesman）表示，人們平常在每個感冒及流感季節時會做甚麼樣的措施，「現在也該這樣做」。這些措施包含：用肥皂和水洗手「至少20秒」、咳嗽或是打噴嚏時盡量遮住嘴和鼻子，但不要使用雙手，建議可以用手肘內側或是一次性丟棄的衛生紙。世界衛生組織還建議，與任何可能被感染新冠肺炎的人至少保持1公尺的距離。

新冠肺炎是可以被治癒的嗎？有疫苗嗎？

可以，患者可以接受治療並且痊癒，但是現在尚未有確切的治癒辦法。至於疫苗的部分，美國國立衛生研究院正在研發一種疫苗，但至少要花費幾個月的時間才能開始臨床試驗，並且可能需要一年以上的時間才能真正的獲得疫苗；其他國家的疫苗也正在研發當中。