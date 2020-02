新冠肺炎「問與答」！CNN教防範辦法　保持1m距離、肥皂洗手「至少20秒」　

▲防範病毒,專家建議肥皂洗手至少要20秒。(圖/記者周宸亘攝)

記者黃心瑀/綜合報導

新冠肺炎在全球蔓延,現在已經成為「國際關注的突發公共衛生事件(Public Health Emergency of International Concern)」,更糟糕的是,美國疾病控制與預防中心(The US Centers for Disease Control and Prevention)預計,新冠肺炎還會繼續擴散。

《CNN》列出以下幾項有關「新冠肺炎」的問與答:

為什麼冠狀病毒有別於其他的冠狀病毒?

冠狀病毒分成很多種,包括一些會引起普通感冒的病毒,而新冠肺炎被稱為「新型」冠狀病毒,是因為早前這種致命的病毒尚未被人類發現;而新冠病毒被認為不尋常的原因有下列幾點:

–科學家認為這種冠狀病毒是從動物傳播到人類身上,情況非常罕見。

–新冠病毒可以在人與人之間傳播,這種情況更加罕見。

–受感染的人有可能長達14天不會出現症狀,但新冠病毒會在人沒有出現任何症狀的情況下,持續性傳播,非常令人擔憂。

會出現甚麼症狀?

一般來說,新冠病毒最常見到的症狀為咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛及呼吸困難,但世界衛生組織表示,對某些人來說,情況可能會更嚴重,並且可能導致肺炎或是呼吸困難的症狀,這種疾病的致死率很低,老年人跟患有像是糖尿病、心臟病之類的已存在疾病(pre-existing medical condition)的患者,有更高的機率受到感染。

該如何做好防護措施?

美國華盛頓州衛生局局長威斯曼(Dr. John Wiesman)表示,人們平常在每個感冒及流感季節時會做甚麼樣的措施,「現在也該這樣做」。這些措施包含:用肥皂和水洗手「至少20秒」、咳嗽或是打噴嚏時盡量遮住嘴和鼻子,但不要使用雙手,建議可以用手肘內側或是一次性丟棄的衛生紙。世界衛生組織還建議,與任何可能被感染新冠肺炎的人至少保持1公尺的距離。

新冠肺炎是可以被治癒的嗎?有疫苗嗎?

可以,患者可以接受治療並且痊癒,但是現在尚未有確切的治癒辦法。至於疫苗的部分,美國國立衛生研究院正在研發一種疫苗,但至少要花費幾個月的時間才能開始臨床試驗,並且可能需要一年以上的時間才能真正的獲得疫苗;其他國家的疫苗也正在研發當中。