企業減負擔！稅務紓困政院射3箭　有薪防疫假可望加倍扣抵

▲行政院今日再釋出紓困方案，其中稅務紓困部分提出三大方案。（圖／記者陶本和攝）

記者吳靜君／台北報導

面對新冠肺炎疫情衝擊我國產業，政府擬推出紓困特別條例，其中為了鼓勵企業在員工「防疫」期間無後顧之憂，企業也可以全心抗疫、減輕企業繳稅壓力，政院在稅務方面祭出三項措施，包含從寬認定營業減少收入、主動延長納稅期限以及擴大為「防疫假」企業給薪加倍扣抵營所稅。

一，擴大防疫假 都可以加倍抵營所稅

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針對防疫假加倍扣抵，財政部官員表示，目前方向是「防疫假」適用該項優惠，包含防疫照顧假但是有許多企業都是「給薪事假」（原本的事假就有給薪）就不納入優惠範圍之內。另外，如果是遭到隔離導致無法出門等，企業若額外給薪，這也算是「防疫假」也可能享受加倍加倍扣抵。

目前政府的方向是，扣除原本的有薪假之外，因防疫而請的假給薪，才能適用範圍之內，避免企業給以原本的有薪假「魚目混珠」或者「搭便車」，但實防疫假實質認定和定義，還需要跨部會協商。

二，受到疫情影響的小規模營業人 營業稅從寬認定

至於從寬認定營業收入，主要來自對每月平均銷售額在新台幣20萬元以下、免開統一發票的小規模營業人，財政部官員指出，這類沒有開立發票的店家、營業人，營業稅額是由國稅局人員視銷售情形、查定課徵，會請國稅局針對受到疫情影響的店家、產業，未來視客戶減少的數量，調低查定的營業稅額。

三，醫護人員、被迫隔離者 繳稅期間研議給寬限期

財政部週六（15日）即表示，包含使用牌照稅、房屋稅、所得稅、營業稅等都可以依據稅捐稽徵法來宣布是否可以繳納期間延繳。最為急迫的就是使用牌照稅將在4月份開始繳納，所以目前財政部也要研議是否依據稅捐稽徵法來延長繳稅期間。依據過去的經驗，延期繳納不會是全民都延後，而是特定的族群，像是醫護人員、必須要隔離者等，因疫情無法如期繳稅，就給予一個繳稅的寬限期。

至於寬限期多長？官員表示，依據2003年SARS經驗是長達14天。不過官員強調，目前新冠肺炎的疫情何時達到高峰？何時落幕，所以目前會依據急迫性，例如4月繳交使用牌照稅、5月繳交綜所稅、房屋稅等，各稅目逐一檢討。

而緊接著5月就是民眾報所得稅的月份，南區國稅局局長盧貞秀表示，國稅局也有配套措施，減少申報期間群聚而增加擴散的機會，例如有獨立的申報櫃台、服務人員防疫裝備口罩、消毒用品等也都要預備齊全。

▼行政院稅務紓困3大方向，幫助產業企業減輕負擔。（圖／行政院提供）