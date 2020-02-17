　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

凱基推門號辦貸款超低利0.01%起　貸8萬年息最低8元

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼凱基銀行中山分行,新型態分行。（圖／記者吳靜君攝）

▲凱基銀行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情快速升溫導致各級學校延後開學，預期的安親班費用及補習費動輒上萬元。凱基銀與台灣之星合作推出的「辦門號，貸進美好生活」專案，體貼辛苦的三明治族，凱基銀宣布，即日起到2月29日止申辦台灣之星門號，可同時享有凱基銀行2年超低年利率0.01%的優惠信用貸款，最高貸款額度新台幣8萬元，年息只要8元，緩解家長的財務壓力。

農曆新年才剛結束，不少上班族正因孩子的學雜費而煩惱，又碰上新冠肺炎疫情學校延後開學，需要安置小孩而增加突如其來的額外費用，造成可能的短期財務壓力。另外，新年新計畫，許多年輕人期許完成創業、進修的規劃，足夠的資金往往是理想實現與否的關鍵條件。

請繼續往下閱讀...

體貼上班族及年輕族群的小額資金需求，凱基銀行與台灣之星合作打造「辦門號，貸進美好生活」專案，活動期間內申辦台灣之星門號，最高貸款額度新台幣8萬元，年息只要8元，享2年超低年利率0.01%信用貸款及免手續費優惠，專案最高可省下1萬3000元的利息和手續費，新年不只可以辦新門號帶來全新氣象，還能貸走專屬於個人的美好生活。

凱基銀行消費金融處林毓棠副總經理表示，目前該行近八成信貸客戶是透過線上申辦貸款，年齡為25到30多歲，且男性高達六成佔比，申辦案件中近九成都是申辦最高8萬元的貸款金額。

觀察發現，申請小額貸款者除了家庭急用和繳學費等資金週轉用途，還有不少客戶的資金用途為旅遊及進修學習新技能，顯示「貸進美好生活」的訴求普遍被年輕世代接受，2年0.01%超低年利率的小額貸款，成功擔起美好生活的神隊友。

ET快訊
過完年帶病上班！他9天後確診「病毒擴散全公司」　同事被感染
獨／住院奮鬥18天痊癒　滯武漢首例確診台商「金先生」出院了
快訊／台南女小三通回台「居家檢疫失聯」！市府公開姓名尋人
首例死亡！醫4點分析「社區感染機率」：台灣全亞洲最安全
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

紐約總檢察官宣佈成全T-Mobile與Sprint　盼企業落實承諾創造經濟效益

凱基推門號辦貸款超低利0.01%起　貸8萬年息最低8元

台指期開低走高、收跌40點　分析師：接近空方防守區、區間震盪機率大

Smart智富／2策略投資陸股　不錯失獲利機會

1月銀行人民幣存款餘額下降　創近6年新低

企業防疫啟動「遠距工作」　應防止資料被竊、監視的風險

環團搶救大潭藻礁　中油：環評大會已通過地質鑽探資料

疫情加速企業轉型　遠距工作方案詢問度暴增

企業採購趁這次　Apple設備管理方案5/31前免費升級

富不過三代東西方吻合　安永：家族傳承困難是「國安問題」

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

紐約總檢察官宣佈成全T-Mobile與Sprint　盼企業落實承諾創造經濟效益

凱基推門號辦貸款超低利0.01%起　貸8萬年息最低8元

台指期開低走高、收跌40點　分析師：接近空方防守區、區間震盪機率大

Smart智富／2策略投資陸股　不錯失獲利機會

1月銀行人民幣存款餘額下降　創近6年新低

企業防疫啟動「遠距工作」　應防止資料被竊、監視的風險

環團搶救大潭藻礁　中油：環評大會已通過地質鑽探資料

疫情加速企業轉型　遠距工作方案詢問度暴增

企業採購趁這次　Apple設備管理方案5/31前免費升級

富不過三代東西方吻合　安永：家族傳承困難是「國安問題」

紐約總檢察官宣佈成全T-Mobile與Sprint　盼企業落實承諾創造經濟效益

台南市發布首例新冠肺炎檢疫失聯者姓名　請民眾協尋通報

小彬彬認愛越南新歡...曝「小小彬真實反應」　女友臉書被塞爆：有這麼紅嗎

新冠肺炎首例死亡！醫師提醒民眾自保5重點：非必要真的不要出國

NBA扣籃大賽高收視破紀錄　每分鐘640萬人次寫新高

杜拜女網賽／謝淑薇會外賽遭直落二　晉級會內賽要看運氣

敷面膜前要用化妝水？皮膚科醫師破解4大常見迷思

哈馬斯造假帳號　以色列國防軍貼出清涼細肩帶美女自拍照

台中燈會展出至23日飯店推優惠吸客　入住永豐棧買一送一

專家帶情侶檔看房實錄　「洲子洋重劃區」找千萬預售屋

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

財經熱門新聞

郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

口罩新產線「罩得住！」　經長：三月起產能千萬片「屯兵於產業」

客思達拓展自有品牌發威　挹注新一輪成長動能可期

少iPhone SE2加持　郭明錤看衰大立光Q1

鴻海將在台灣自產口罩　集團聲明：確實有規劃

郭台銘元月大筆質設鴻海股票　共43.6萬張市值破400億元

鴻海鄭州廠啟動招工　員工返廠「隔離7天再上班」祭1.3萬元獎勵

台籍員工被迫返陸工作　勞動部：應以勞工健康安全為優先

資深媒體人蔡玉真嗆尹衍樑：公司治理援引「公司法」非家法

西進轉職意願轉弱！　不回大陸者95%回鄉台灣、9%流向東協

更多熱門

相關新聞

借錢更容易　3相關資料明年進聯徵

借錢更容易　3相關資料明年進聯徵

中小企業與金融機構少有往來，或缺少信用資產擔保，想要取得銀行借款相當不容易。金管會主委顧立雄今（25）日表示，目前已請聯徵中心介接政府資訊平台，讓民眾取得銀行融資更有利；聯徵中心董事長郭建中也提及，目前規劃介接3項個人相關行為數據，預計明年1月上線，提供聯徵中心的會員進行查詢。

凱基攜手台灣之星　小額貸款限時超低利0.01%

凱基攜手台灣之星　小額貸款限時超低利0.01%

凱基銀推　電子訴訟文書服務平台

凱基銀推　電子訴訟文書服務平台

跟風雙11！銀行搶推美元11%高利定存

跟風雙11！銀行搶推美元11%高利定存

已婚洋男追台女猛要錢　她欠債被放生怒告詐欺

已婚洋男追台女猛要錢　她欠債被放生怒告詐欺

關鍵字：

凱基銀信貸超低利

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

「20例才是恐怖案例！」網驚：一直在外面到處跑

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

老婆1年只洗1次澡！他崩潰：噁臭黑癬堵住排水孔

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面