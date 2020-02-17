凱基推門號辦貸款超低利0.01%起　貸8萬年息最低8元

▲凱基銀行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

近期新冠肺炎（COVID-19）疫情快速升溫導致各級學校延後開學，預期的安親班費用及補習費動輒上萬元。凱基銀與台灣之星合作推出的「辦門號，貸進美好生活」專案，體貼辛苦的三明治族，凱基銀宣布，即日起到2月29日止申辦台灣之星門號，可同時享有凱基銀行2年超低年利率0.01%的優惠信用貸款，最高貸款額度新台幣8萬元，年息只要8元，緩解家長的財務壓力。

農曆新年才剛結束，不少上班族正因孩子的學雜費而煩惱，又碰上新冠肺炎疫情學校延後開學，需要安置小孩而增加突如其來的額外費用，造成可能的短期財務壓力。另外，新年新計畫，許多年輕人期許完成創業、進修的規劃，足夠的資金往往是理想實現與否的關鍵條件。

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體貼上班族及年輕族群的小額資金需求，凱基銀行與台灣之星合作打造「辦門號，貸進美好生活」專案，活動期間內申辦台灣之星門號，最高貸款額度新台幣8萬元，年息只要8元，享2年超低年利率0.01%信用貸款及免手續費優惠，專案最高可省下1萬3000元的利息和手續費，新年不只可以辦新門號帶來全新氣象，還能貸走專屬於個人的美好生活。

凱基銀行消費金融處林毓棠副總經理表示，目前該行近八成信貸客戶是透過線上申辦貸款，年齡為25到30多歲，且男性高達六成佔比，申辦案件中近九成都是申辦最高8萬元的貸款金額。

觀察發現，申請小額貸款者除了家庭急用和繳學費等資金週轉用途，還有不少客戶的資金用途為旅遊及進修學習新技能，顯示「貸進美好生活」的訴求普遍被年輕世代接受，2年0.01%超低年利率的小額貸款，成功擔起美好生活的神隊友。