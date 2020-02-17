飛機搖晃中降落　48hrs降1個月雨量...英國氣象局急發紅色警戒

▲丹尼斯風暴（Dennis）讓氣象局在16日發布超過600起洪水警報。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

英國9日受到席亞拉風暴（Ciara）侵襲，除了帶來大量洪水外，也嚴重影響交通系統，緊接著在14日又受到丹尼斯風暴（Dennis）襲擊，造成至少3人死亡。在16日當天，氣象局發布超過600起的洪水警報，創下歷史上的單日新高，還有約170個飛往英國的航班取消，位在倫敦的希斯洛機場（Heathrow Airport）也因此取消26個、延遲133個航班。

丹尼斯帶來超大豪雨和時速91英里的強陣風，災情嚴重地區甚至在48小時內降下了相當於一個月的降雨量。環境部長喬治.尤斯蒂斯（George Eustice）表示，自2015年以來，政府已花費25億英鎊（約台幣977億元）用於應對極端天氣條件，「在未來5年內還會再撥款40億英鎊（約台幣1560億元）。」

The skill of two pilots was captured on video as they landed the world's largest passenger plane sideways while battling heavy crosswinds at Heathrow Airport



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根據英國媒體《太陽報》報導，因為強風的緣故，許多飛抵英國的班機在降落時，都陷入相當危險的情景，機長必須在強風中穩定機身，設法安全著陸，就有目擊者看到飛機多次嘗試降落，在降落過程中也搖搖晃晃，著陸的那一刻，輪胎也會在跑道上彈跳多次，所幸目前為止沒有飛機失事發生。

英國氣象局（Met Office）在16日對英格蘭和威爾斯南部數個地區發布紅色警報，意味著洪災可能會造成生命損失。當地警方表示，在15日有2名男子的屍體在英格蘭東南海岸被發現，丹尼斯也讓國內多地有山坡地滑落、街道淹水的情形，目前已盡量撤離受難的民眾。

氣象局表示，紅色警報只在天災存在著人們必須立即行動，保護自己的生命安全時，才會發布的警報，上1次發布紅色警報已經是2015年的12月了。