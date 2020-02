飛機搖晃中降落　48hrs降1個月雨量...英國氣象局急發紅色警戒

▲丹尼斯風暴(Dennis)讓氣象局在16日發布超過600起洪水警報。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

英國9日受到席亞拉風暴(Ciara)侵襲,除了帶來大量洪水外,也嚴重影響交通系統,緊接著在14日又受到丹尼斯風暴(Dennis)襲擊,造成至少3人死亡。在16日當天,氣象局發布超過600起的洪水警報,創下歷史上的單日新高,還有約170個飛往英國的航班取消,位在倫敦的希斯洛機場(Heathrow Airport)也因此取消26個、延遲133個航班。

丹尼斯帶來超大豪雨和時速91英里的強陣風,災情嚴重地區甚至在48小時內降下了相當於一個月的降雨量。環境部長喬治.尤斯蒂斯(George Eustice)表示,自2015年以來,政府已花費25億英鎊(約台幣977億元)用於應對極端天氣條件,「在未來5年內還會再撥款40億英鎊(約台幣1560億元)。」

The skill of two pilots was captured on video as they landed the world's largest passenger plane sideways while battling heavy crosswinds at Heathrow Airport



Read more on #StormDennis here: https://t.co/CmFeiRKwiO pic.twitter.com/XEkRQfPGXd