安倍考慮學習美國設立「疾管署」　網友驚呆：日本居然沒有！

▲日本首相安倍晉三考慮學習美國設立CDC。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

為了因應來自中國武漢的新冠肺炎（COVID-19）疫情，日本首相安倍晉三透露將在周二進行的眾議院密集審議會議上，考慮提出學習美國設立相當於中央疾病管制署（Centers for Disease Control，CDC）的單位。

根據《朝日新聞》報導，眾議員伊佐進一向政府建議，外國政府正在批評日本面對新冠肺炎傳播的反應，應該加強對外國提供資訊的管道，並且設立建立像美國CDC一樣的組織。

▲安倍認為，美國派遣包機，是出自「減輕日本負擔」的綜合考量。（圖／達志影像／美聯社）



安倍晉三則回應表示，到目前為止，政府在提供正確的對外消息工作，一直相當努力，美國派遣包機，則是出自「綜合判斷」，美國一開始認為日本對於鑽石公主號遊輪的處置得當，現在則是出於減輕日本負擔的考量，才派出包機。

安倍晉三強調，國外媒體報導的部分消息是不正確的，「我們將發送準確的訊息」。

安倍晉三考慮設立疾管署的消息，讓台灣的網友也引發討論表示，「原來日本沒有」、「沒專責疾管的單位？」、「日本的疫情資料，是各地方政府各自為政」、「難怪資訊都零零散散的」、「20世紀的公衛大國，21世紀讓人看破手腳」。

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