1月銀行人民幣存款餘額下降　創近6年新低

▲ 人民幣。（圖／路透）

記者李瑞瑾／台北報導

央行今（17）日公布1月銀行辦理人民幣業務概況，其中外匯指定銀行（DBU）及國際金融業務分行（OBU）存款餘額合計，較108年12月下降了51.18億元（人民幣，下同）或1.96%，創下2014年2月、70個月以來新低。

根據央行統計，截至109年1月底，DBU及OBU辦理人民幣業務之家數分別為65家及57家，與上月相同。

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在存款餘額部分，1月DBU人民幣存款餘額2245.8億元、較108年12月減少44.3億元或1.93%，OBU存款餘額313.35億元、較12月減少6.88億元或2.15%，合計總共為2,559.15億元、較12月減少51.18億元或1.96%，創2014年2月以來新低。

央行外匯局行務委員表示，DBU存款餘額減少主要是法人戶、定存戶皆減少所致，主要原因有三，一是壽險業匯出人民幣資金作國外投資，二是電子業匯出支付三角貿易貨款，三是有三檔新募集的人民幣計價國際債券。OBU減少原因，也是電子業支付三角貿易貨款所致。此外，行委指出，因當前人民幣投資工具變多、存款利率走低，投資人為取得好報酬會去尋求其他工具，因此存款餘額減少可以想見。

在貼現及放款部分，DBU貼現及放款為3.91億元、OBU為168.49億元，皆較12月小幅增加，合計為172.4億元、增加14.2億，其中主要是OBU部分增加，原因則為廠商資金調度增加所致。

匯款總額部分，DBU匯款總額為575.46億元，較12月減少198.05億元或25.6%；OBU匯款總額為322.6億元，較12月減少134.37億元或29.4%，合計匯款總額為898.06億元、減少332.42億元或27.02%。行委指出，1月份匯款量很明顯減少1/4，主因是農曆春節連假致營業天數變少，讓匯款的量也減少。

另外，因大陸因面臨疫情影響延後復工，行委表示，金融業雖沒有停工很久，但企業停工讓營業活動減少，鑒於金融業服務對象為實體產業，在實體產業營業活動減少情況下，銀行各項業務量也會減少。另外，因為產業復工並不全面，廠商出貨、貨款支付、金流都會受到影響，預期2月份業務量也都會減少。