影／日贈送「2000支iPhone」給鑽石公主號乘客　可用於申請藥物、預約問診

記者張方瑀／綜合報導

日本郵輪鑽石公主號疫情不斷擴大，目前累積確診數已達454。日本政府也在14日宣布，將提供2000支iPhone給船上人員使用，方便他們對外聯繫，包含網路問診、預約藥物等。

▲鑽石公主號確診454例。（圖／達志影像／美聯社）



綜合外媒報導，這2000支iPhone 6S將分送給鑽石公主號上乘客，每個船艙共用一支，同時也給予用戶使用手冊，教乘客如何使用預先載的通訊軟體Line進行醫療諮詢。據了解，日本政府發送iPhone的原因為，若沒有當地的用戶資訊，將無法下載手機內的日本應用程式，阻礙乘客獲得最新資訊。

乘客可以透過Line使用申請藥物、預約問診、向心理醫師諮詢等服務，而購機費用全由日本政府買單。

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