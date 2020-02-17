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疫情加速企業轉型　遠距工作方案詢問度暴增

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▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PEXELS）

▲受到疫情影響，遠距辦公、居家上班已成為近期企業主的熱們討論話題。（圖／翻攝PEXELS）

記者邱倢芯／台北報導

隨著新冠肺炎(COVID-19)疫情持續延燒，政府不但祭出了「防疫照顧假」的政策，也有不少企業開始實施遠距工作、居家辦公措施；而Apple設備管理解決方案商Jamf也表示，從疫情爆發以來，企業遠距工作相關方案的詢問度大幅度地提升。

Jamf亞太地區總經理黃新民表示，目前還沒有估算過這波需求提升了多少，不過企業方案的詢問度的確因為這次疫情大幅度地提升。

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「詢問度提升最有感的莫過於日本市場。」黃新民解釋，事實上在新冠肺炎疫情爆發之前，日本政府就注意到，東京奧運有可能會為東京帶來一波觀光旅客商機，但相對地也有可能會進一步癱瘓東京的交通。

由於東京本身就是一個人口稠密的地區，屆時上班族與觀光客交織在一起，勢必會讓交通大亂；因此從2019年開始，日本政府就要求企業盡量不要讓員工進公司上班。

不過即便是在日本政府的要求下，有日本企業開始詢問Jamf的遠距工作方案，但詢問度仍算是零零落落。但自從新冠肺炎疫情爆發後，無論是日本或是台灣的企業詢問度就有了大幅地提升。顯示出這波疫情對於工作型態的衝擊有多大。

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