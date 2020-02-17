環團搶救大潭藻礁　中油：環評大會已通過地質鑽探資料

▲台灣中油表示，桃園大潭藻礁海岸工程的環現差暨環差報告，均已有呈現地質鑽探資料。（圖／台灣中油提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣中油將在桃園大潭藻礁海岸興建第三天然氣接收站，被環團質疑該開發案將破壞藻礁生態，台灣中油今（17）日表示，2018年環現差暨環差報告均已有呈現地質鑽探資料，所載並無不實，並經環評大會合法審議通過。

搶救大潭藻礁行動聯盟及陳椒華立法委員辦公室等十餘人，今天前往行政院門口舉行「環評違法 內容造假 啟動自然地景審議救小英」抗議記者會，會中質疑觀塘案審查並無鑽探資料，要求觀塘工業港及三接工程停工。

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台灣中油表示，「桃園縣觀塘工業區開發計畫」及「桃園縣觀塘工業區工業專用港」分別於88年及89年環評審查通過，台灣中油於106年併購東鼎公司取得開發權益，所提「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書-藻礁生態系因應對策暨環境影響差異分析報告」及「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書-環境現況差異分析及對策檢討暨環境影響差異分析報告」已將原東鼎公司於88、90、92及96年所執行之地質鑽探資料納入，鑽孔地點涵蓋觀塘工業區及工業港。

另外，台灣中油於104 年4-5、9-10月間依據環保署98 年專案小組審查決議，所進行兩次「觀塘工業區開發計畫」復工前之海域及地形監測資料，以及於 105至106年進行港域多音束海床地形測量、側掃聲納、淺層震測及港域現場試挖等相關海床地形及地質調查資料。因此，相關調查資料足以研判工業區及工業港之地形地質及礁體分布情況。