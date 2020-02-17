搭機前接通知「不飛了」！台人困湖北：公寓有確診死亡病例　只能吃白麵過活





▲還有許多台灣人留在湖北回不了家。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎蔓延全球，確診人數更是不斷上升，而在疫情最嚴的中國湖北，還有很多台灣人等帶著回家。張小姐（Chloe Chang）過年前從台灣到宜昌探親，至今無法回家，她跟家人被困在曾出現確診死亡病例的公寓裡，每天晚上睡覺半小時就會醒來，感到十分的崩潰；另一名在黃岡長大、40歲的宋小姐（Shelly Song）幾年前放棄大陸籍，獲得台灣身分，她同樣也在期待可以回家的一天，只是隨著時間的過去，專機無消無息，也讓她們浮出一樣的疑問「我們能夠回家嗎？」

根據《紐約時報中文網》的報導，在武漢封城、湖北封省之後，各國紛紛派出包機前往當地將僑民接回，而台灣則是在與陸方斡旋之後，第一架包機於3日時回到台灣，一共撤回了247人；不過隨後該架包機出現一名確診病例，引發醫界跟台灣社會關切及抗議，而大陸籍配偶占包機名額和包機名單決定權，也引起極大的爭議。

報導中採訪到2名仍滯留在湖北的台灣人，其中一名26歲的張小姐說，自己和家人在過年前到宜昌探親，一開始她和上百名同樣滯留大陸的台灣人一樣，希望兩岸可以盡快協商出包機返台事宜，2月初她收到當地台辦跟台商協會的通知，得到可以搭上5日的包機回台，但就在全家人坐上巴士要出發的前一刻，一名台辦的官員突然上車宣布班機無法起飛，而原因是「台灣不讓你們回去」，讓她感到十分沮喪。

對於包機生變，台灣政府的說法與大陸方不一致，而在之後傳出5日還有第二架包機一事，陸委會則是發布聲明表示，兩岸並未有任何聯繫與協商，總統蔡英文也指出，第二架包機的原則是「弱勢、檢疫優先」，並與陸方正在溝通之中。

張小姐表示，她的小孩已經吃了整整三天九餐的白麵條，她所待的公寓裡出現了確診及死亡病例，有全身穿著隔離服的人和警察出入她們所在的小區，並對整棟公寓進行消毒，每家每戶都不能出門。

現年40歲、經營美容工作室的宋小姐在黃岡長大，十多年前和台灣人結婚，並於幾年前放棄了大陸籍獲得台灣身分，對於「無法回台」以及「大陸籍配偶占包機名額」的兩個問題她說，「我只是覺得台灣很奇怪，為什麼不接？」、「我的小孩跟先生都是台灣人，我的名字只能是陸配，請問一下我是哪裡人？」