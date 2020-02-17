企業採購趁這次　Apple設備管理方案5/31前免費升級

▲Jamf蘋果設備全方位管理方案5/31前可免費升級。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

無論是大小企業，在採購新設備前都要思考「管理」的方便性，因為設備的管理成本(如軟體、人員、時間和伺服器等) 往往消耗著公司數倍的資源；而專門提供Apple設備管理方案的廠商Jamf宣布，即日起至5/31前企業透過蘋果授權企業經銷商，在購買蘋果設備的同時，就可取得內含Jamf蘋果設備全方位管理方案。

Jamf亞太地區銷售總監王承理指出，採購的企業可遠端全自動完成身份識別、資安管控、資源佈署、資產管理，以及員工自助的管理，且同時提昇員工的工作效率。

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▲▼企業員工在獲得搭載Jamf方案的蘋果設備後，打開電腦就會直接轉入該企業的員工登入畫面(上圖)；並透過其他設備認證，即可快速登入(下圖)。（圖／記者邱倢芯攝）

王承理認為，企業若是想導入Jamf的Apple設備管理方案相當容易，如果是已經申請過Apple Business Manager帳號的企業，只要與企業經銷商(如大綜電腦、展碁國際、精誠電腦、泰瑋等)採購Mac、iPad或Apple TV等設備，大約4~5天的時間，員工即可快速上線。

而企業如果是從頭開始申請(從Apple Business Manager帳號申請開始），那麼就大概需要2週的時間，因為還須等待Apple官方與企業端進行電話認證等作業。

另外，企業員工在方案的使用上也相當容易，王承理以零售合作夥伴Rituals為例；在Rituals的店內並沒有部署IT人員，但是在員工拿到搭載Jamf方案的設備、連上店內Wi-Fi，並且按下開機鍵，店內所需要的App、需要被鎖定的功能(例如相機功能)，都已經設定完畢，員工不需要再自己一一設定任何內容。

據了解，即日起至5/31前，企業若是透過企業經銷商採買蘋果設備，即可取得內含Jamf蘋果設備全方位管理方案，且可享有一年免費。

以macOS為例，一部搭載Jamf Pro服務的Mac電腦，一個月的服務費為7.17美元(約台幣215元)；如果企業趕上這波的免費使用，換算下來，一部設備一年的服務費用就節省了86.04美元(約台幣2,580元)。

▼如果企業在各國都設有分公司，員工無論是飛到哪一個據點開會、辦公，只要連上內網，即可快速地與該地的設備(如印表機)進行串接，不需要再請IT人員協助。（圖／記者邱倢芯攝）