富不過三代東西方吻合　安永：家族傳承困難是「國安問題」

▲安永表示，家族企業的傳承困難東西方都相當吻合。（圖／123rf）

記者吳靜君／台北報導

安永會計師事務所今（17）日對2020年稅務重點進行分享，安永聯合會計師事務所會計師林志翔表示，根據美國家族企業的研究發現，只有三成的企業可以順利傳承到第二代、其中順利傳承給第三代只有12%，更別提順利傳承給第四代，所以「富不過三代」的現象東西方是吻合的。

根據安永統計，台灣企業總數大約150萬家，其中97.64%為中小企業，其中絕大數屬於家族企業；其餘2.36%為上市櫃公司，超過七成是家族企業。

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僅有少數可以成功傳承的家族企業，甚至轉型為全球化的企業。林志翔說，家族企業傳承順利與否，牽扯到六大面向，包含家族成員、員工人才、知識技術、上下游供應鏈、股東資本以及政府的稅收，所以家族的傳承不只是「家族內」的問題，甚至是「國安」問題。

家族企業傳承主要面臨六大傳承問題，一，企業經營者為及早即進行傳承與規劃不足；繼承者對接班缺乏興趣無意接班，所以除了兒子之外，家族企業也要考慮女兒、媳婦或者女婿接班外，甚至包含專業經理人，或者是考慮藉由專業經理人專業順利隔代接班。

三，中小企業資源有限，缺乏企業傳承所需知識；四，全球外部環境、法令的更新、地緣政治的變化，其中近期香港的抗議事件、新冠肺炎疫情等對於供應鏈的衝擊挺大，也都會影響家族接班；五，少子化及人口老化也會進程發展；六，經濟環境、供應鏈、產業鏈、技術的快速變遷等。

所以未來家族傳承應注意，領導力傳承、所有權傳承、家族財富管理、家族傳統合價值觀、公益慈善事業、以及未來發展趨勢前瞻性等，包含家族企業如果有家人離開家族，股權要轉移要價格上的約定等。