鑽石公主號船員「乘客離開後」需再隔離14天　加韓澳提出撤退計畫

▲鑽石公主號的船員等到乘客全數離開以後仍必須再隔離14天。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）454人確診感染新冠病毒，目前仍停靠在日本橫濱港。美國政府17日派出專機撤回公民，促使加拿大、南韓與澳洲等國紛紛提出相關計畫。但是，搭乘這一波班機回國以後仍須再隔離2周，導致部分美籍乘客不滿。此外，郵輪公司表示，船員們等待顧客全部離開以後，必須再接受14天隔離。

▲美國政府派出專機撤離公民，但許多美籍乘客對此不滿。（圖／路透）



美國政府17日派遣2架專機接回公民，選擇搭機者回國後將展開14天隔離，不願搭機者在船上隔離結束完畢，仍需留在日本等待2周，確保沒有症狀才能回國，因為華府表示，無法將鑽石公主號的隔離當成沒有感染病毒的證據。

CNN報導，美國各政府單位先前主張，船上超過400名公民最好待到隔離結束，但駐東京大使16日下午突然宣布上述撤離計畫，導致乘客反彈。曼薩卡（Karey Mansicalco）說，離家的時間再延長2周，將會花費超過5萬美元，「這在情緒上與財務上都是毀滅性的，我聽見這消息時當場哭了……我只是覺得非常憤怒。」

▲鑽石公主號自從2月3日停靠日本橫濱港。（圖／路透）



日本政府目前正從年長乘客開始實施全體人員篩檢，如果美國人選擇搭乘專機撤離，就無法參與，此外，出現症狀者與確診者不可以登機。乘客史密斯（Matthew Smith）表示，「美國政府希望我們不做篩檢就離開，跟一大群沒有接受篩檢的人一起飛回國，然後再接受另外2周隔離，這根本不合理啊！」弗雷歇爾（Kent Frasure）的妻子上周確診，已被送往東京的醫院治療，「我是不會丟下她登上飛機的。」

許多專家學者曾對於隔離提出質疑。貝勒醫學院（Baylor College of Medicine）學者霍特茲（Peter Hotez）表示，「我不理解他們為什麼必須被隔離在船上，我們正在使用『14世紀的方法與倫理』。」外界認為，華府已對日本當局的應對失去信心，因此才會突然逆轉政策。

▲美國政府派出專機，撤離鑽石公主號上的公民，促使他國提出撤離計畫。（圖／路透）



美國撤離公民對於他國形成壓力，許多國籍的乘客開始要求政府做出回應，加拿大、義大利、南韓等國17日紛紛宣布相關計畫。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也表示，將委託澳洲航空（Qantas Airways）在班機上騰出座位，把兩百多位公民載回國。

據了解，澳洲乘客預計19日回到北部城市達爾文（Darwin），展開2周隔離。公衛單位表示，郵輪上部分客艙沒有窗戶，因此進一步隔離有其必要。首席醫療官員莫菲（Brendan Murphy）說，「有鑑於最近出現的病例，我們不能絕對確定，目前健康的人19日回來時沒有攜帶病毒。」

鑽石公主號的工作人員面對疫情恐懼以外，仍持續工作提供服務，一些船員開始請求協助。但郵輪公司16日表示，等待乘客全數離開以後，船員們仍須接受另外14天隔離。總裁斯渥茲（Jan Swartz）說，「這對於我們大家而言都非常失望。」



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