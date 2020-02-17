東京計程車司機上電視台受訪　當場接通知「確診陽性」...記者回家待命

▲東京計程車司機受訪時接獲通知確診新冠肺炎。（圖／翻攝自Twitter）

記者蔡玟君／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情持續增溫，其中東京計程車司機感染源鎖定為1月中旬參加的屋形船新年會。日本TBS電視台晨間節目「MORNING CHANCE」（あさチャン！）採訪到另一位也有參加的計程車司機，該司機沒有任何不適症狀，結果在受訪中接獲電話通知確診為陽性、必須住院，採訪記者最後也接到公司指示必須回家待命。

▲計程車司機因為沒有收到通知，因此認為自己沒有異常。（圖／翻攝自Twitter）

▲計程車司機接獲確診通知前仍正常上班。（圖／翻攝自Twitter）

根據「MORNING CHANCE」日前播出內容，原本記者、導播與該名司機坐在計程車內採訪，中途移到車外繼續訪問。司機表示前一個週末到品川保健中心接受篩檢，醫療人員說當天晚上結果會出爐，如果是陽性會通知，就讓司機回家，「可是一直到今天早上都沒通知我，也沒說不能上班，所以我覺得自己應該是陰性，就繼續上班。」

▲計程車司機根據保健所指示先拉開與記者距離。（圖／翻攝自Twitter）

受訪到一半，司機接到保健中心來電詢問人在哪裡，司機回應：「我現在正接受電視台採訪。」保健所因此指示司機先拉開與記者距離，當司機移動到計程車另一邊，才告知檢查結果為陽性、必須住院，讓司機震驚不已，結束通話後司機也與採訪記者告知自己確診感染新冠肺炎。

▲計程車司機受訪到一半確診陽性。（圖／翻攝自Twitter）

「可是我完全沒有不舒服，也沒有發燒。」確診司機口氣難掩震驚，採訪因此中斷。之後負責採訪記者根據電視台指示回家待命，但與保健所諮詢2小時後，得到回覆：「由於沒有和無症狀陽性患者在密閉空間有親密接觸，不用接受篩檢。」

截至台灣時間17日下午2時47分為止，日本境內確診數累計65例，總感染人數420人，中央流行疫情中心已將日本列為第一級警示，提醒台灣旅客赴日旅遊需注意防護。