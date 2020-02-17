台指期開低走高、收跌40點　分析師：接近空方防守區、區間震盪機率大

▲台指期2月17日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（17）日開盤下跌100點，來到11,710點，隨後走升，一度來到今日高點11,792點，與開盤相比漲了82點，不過到達高點後又拉回，終場以11,770點作收，下跌40點，與現貨相較，正價差6.49點。展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，上半周若是出現較大跌勢，有機會出現一個更大的反彈，建議投資人現在可以逆勢操作，往上拉抬時可作短空，若是往下回檔時可以做短多的操作。

廖恩平表示，以今天來說有出現小幅度拉回，主要是因為上周的漲勢讓空方形成壓力，因此上漲的幅度與機率就偏低，不過目前以武漢肺炎疫情來看，全球新增案例逐漸趨緩，所以上周的大幅反彈僅是大量恐慌過的情況，一旦反彈到接近空方缺口時，賣壓就會出現，且今天外資在期貨也減碼了1,491口，雖然賣超幅度不高，但這也代表外資在反彈過後，逢高減碼。

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因此，廖恩平說，接下來的盤勢應該會呈現區間整理震盪，不過這樣的震盪也不至於跌破2月10日的低點11,564點，建議投資人可以進行多方防守觀察。

而今天開盤出現較重賣壓，對此廖恩平解釋，由於上周的漲幅已靠近空方的防守區，因此接下來，上漲的空間也相對較少，接下來如果無法進行一個補量往上漲的動作，賣壓就會出現，但之前曾出現過一次比較大的恐慌利空測試，當時還是有支撐住，所以個人認為目前的盤勢也不太可能再破先前的低點也就是1月30日的11,370點。