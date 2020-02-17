卡通枕頭套「會蠕動」！路人好奇一開嚇傻…「裡面滿滿13條蛇」

RSPCA begins investigation after 13 snakes found dumped inside two Buzz Lightyear pillowcases next to bin in Sunderland https://t.co/LOVzvtVLHA — Sky News (@SkyNews) February 14, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

英國蘭泰恩-威爾郡大鎮桑德蘭（Sunderland）的大馬路上，日前突然出現兩個「鼓鼓的」卡通枕頭套，一名路人經過時意外的發現，枕頭套好像在蠕動，打開之後竟然發現藏有13條蛇，嚇得他趕緊報警請相關單位來協助。

根據《太陽報》報導，這起事件發生在13日，一名路人發現這兩個「會蠕動」的袋子被丟在垃圾桶旁，人來人往的大馬路上，大開後卻驚訝的發現裡面滿滿都是蛇！英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）接獲消息後，隨即到現場將這些動物帶回並進行安置。

RSPCA的工作人員大維（David Dawson）說，這兩個卡通枕頭套被放置在消防局後方的垃圾桶旁，跟一般的垃圾沒有不一樣，對於發現這些蛇的人來說，肯定是一個非常奇怪的經歷；像蛇這樣的爬行動物需要在有暖氣跟照明的地方生存，若是像這樣隨意拋棄將會使牠們變得非常脆弱。

報導中指出，RSPCA在帶回13條蛇後發現，其中一條不幸死亡，剩下的蛇則是被帶到專門的設施進行照顧。