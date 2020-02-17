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瑞銀延後對Fed今年降息3次時間點預測　最快一次落在4月

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▲▼美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）發表證詞。（圖／路透社）

▲美國聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

瑞銀（UBS）今（17）日發表對美國聯準會（Fed）降息預測最新看法，維持今年3次降息預測不變，不過原先預測的時間點將往後延，預估將延至4月、6月和7月各降息一次。

美國聯準會（Fed）主席鮑威爾（Jerome Powell）近期指出，經濟雖有下行風險，不過對經濟形勢偏向樂觀態度，意味著聯準會應不會立刻降息。

請繼續往下閱讀...

瑞銀投資銀行全球經濟研究部從過去一周公布的經濟數據進行分析，其中美國零售銷售資料，反映出美國消費進一步放緩，經濟也出現下滑跡象，正如瑞銀一直以來的預期。

不過，美國初請失業金人數下降，觸底時間比之前的預期早了7周。至於續請失業金人數有所下降，但仍居高位，說明最近失業人口的雇傭率低。1月核心CPI季增上漲0.24%，比原先的預期高0.04個百分點，略高於趨勢；此外，租金強勁上漲，機票和外宿價格自12月的疲態中反彈。

整體來看，瑞銀將美國聯準會降息時間預測推後，從原先3月、4月、6月降息，調整為4月、6月和7月降息，風險在於降息可能進一步推後。

展望未來一周，瑞銀推估，地區製造業調查結果可能會顯示情況略有改善；房市資料可能說明建設活動與銷售持平；1月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議記錄，將描繪出1月時對經濟活動略更偏鴿派的立場。

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