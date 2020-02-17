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感染仍上飛機！美國務院證實：鑽石公主號包機14人確診

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▲▼美國政府專機撤離鑽石公主號上的國民。（圖／路透）

▲美國政府專機撤離鑽石公主號上的國民。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國國務院最新聲明指出，從日本鑽石公主號上撤離的300多名美國公民及其親屬，已經搭乘包機準備返回美國，但有其中14人被確診感染新冠肺炎，目前這些人被單獨隔離在飛機上另外的獨立區域，避免和其他乘客接觸。

聲明中表示，美國2架包機在17日早上，載著約380名「無症狀」的美國公民及其家屬，準備返回美國加州軍事基地。不過在這380人中，有14人在上機前確診，最後美方在考量之下，決定在隔離措施完備的狀況下，將人帶回美國隔離治療，其餘40名早已確診的美國籍乘客，則留在日本進行治療。

▲▼美國政府專機撤離鑽石公主號上的國民。（圖／路透）

▲機上又有14人確診。（圖／路透）

美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇（ Anthony Fauci）先前曾表示，若發現上機後才出現症狀的人，防疫人員會立即在機上設置隔離專區，順利抵達後，所有人將分成兩批，在加州和德州的空軍基地進行14天隔離。此次撤僑流程基本上與先前武漢專機撤僑相同，皆透過卡利塔航空（Kalitta Air）載運國人，並安置在空軍基地內。

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快訊／鑽石公主號再增99例確診！　全船累計454人染病
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