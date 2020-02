感染仍上飛機！美國務院證實：鑽石公主號包機14人確診

▲美國政府專機撤離鑽石公主號上的國民。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國國務院最新聲明指出,從日本鑽石公主號上撤離的300多名美國公民及其親屬,已經搭乘包機準備返回美國,但有其中14人被確診感染新冠肺炎,目前這些人被單獨隔離在飛機上另外的獨立區域,避免和其他乘客接觸。

Two Department of State charter flights with more than 300 passengers from the #DiamondPrincess will land in the U.S. later today. The United States remains committed to protecting Americans and fighting the spread of #COVID-19. https://t.co/kAX0ry0Dii