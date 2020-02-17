iPhone SE2未採7P鏡頭、大陸庫存高　郭明錤看衰大立光Q1營運

▲大立光今開低，以小漲0.52%做收。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

天風國際分析師郭明錤發布昨（16）日最新報告指出，股王大立光（3008）因7P出貨動能不強、三星新機出貨衰退、中國大陸手機品牌中高階鏡頭庫存高等三大因素，鏡頭出貨動能仍疲弱，預估2月營收將衰退15%-20%，不利於大立光第1季營運。

大立光今（17）日開盤走跌，最低來到4750元、回測季線後，盤中收歛跌勢 ，終場以4845元收，小漲0.52%。

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報告指出，大立光的7P（7片塑膠玻璃）毛利高達70%，但上半年鏡頭出貨動能不強，訂單第1季下修20–25%。此外，郭明錤並不看好三星最新發布的旗艦機Galaxy S20系列，認為新機出貨將會較上一代S10出貨衰退約10–20%。另外，郭明錤指出，由於中國手機品牌的中高階鏡頭庫存約3個月，將影響2–4月的出貨量，預估大立光的2月營收約月減15–20%；3月營收最樂觀也將低於1月營收41.1億元。

報告指出，中國大陸的相機模組（CCM）廠商復工狀況逐漸改善，包括立景、舜宇光學、歐菲光與丘鈦在未來1–2個禮拜的復工率將分別增至45–55%、40–50%、65–75%與45–55%（先前調查的35–45%、30–40%、45–55%與30–40%）；然而，大立光的鏡頭出貨動能仍疲弱。

郭明錤表示，由於蘋果預計在上半年發布的新款iPhone SE2非採用7P鏡頭，無法帶動7P鏡頭出貨。在安卓陣營，中國品牌手機需求受到疫情影響，故7P鏡頭訂單在第1季下修20–25%。由於7P鏡頭屬於毛利率產品、約達70%，因此不利於大立光第1季的盈利。

從品牌客戶端三星來看，郭明錤認為，三星最新旗艦機Galaxy S20系列會衰退，主要因為沒有明顯使用者體驗創新，預估S20在今年出貨量降至約3000萬隻–3200萬隻，較S10系列的3600萬隻–3800萬隻衰退。此外，三星為追求出貨動能增長故會提升中低階產品份額，此產品組合改變不利專攻高階鏡頭的大立光。

郭明錤表示，目前中國手機品牌的中高階鏡頭庫存約3個月，將影響鏡頭廠2–4月出貨量，預估大立光的2月營收月減15–20%，3月營收將低於1月營收。若疫情能在3月份有顯著改善，則中國市場的手機庫存水位可能會第2季中期後降至健康水位，但即便如此，大立光第2季營收與盈利可能還是低於市場預期。

▼iPhone SE 2渲染圖。（圖／翻攝自YouTube）