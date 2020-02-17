高端疫苗攜手美國國衛院開發「新冠肺炎疫苗」　最快第2季啟動人體臨床

▲高端疫苗總經理陳燦堅。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

高端疫苗（6547）今（17）日宣布，已經與美國國衛院（NIH）完成合作合約簽署，共同參與NIH新冠肺炎（COVID-19）疫苗開發，由美國國衛院提供候選疫苗與相關生物材料，提供高端疫苗在台灣進行動物試驗，預計最快在今年第2季到第3季啟動人體臨床試驗。

高端疫苗總經理陳燦堅表示，美國國衛院開發的新冠肺炎候選疫苗，採用NIH過去針對SARS、MERS-CoV所建立的冠狀病毒抗原製備平台（基因重組棘蛋白表達系統）進行開發，並藉由過去MERS疫苗的開發經驗，快速建立新冠肺炎疫苗製備與動物試驗設計。

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陳燦堅指出，美國國衛院也正在同步執行各項臨床前試驗，以準備盡速展開人體臨床試驗，並評估新冠肺炎疫苗有機會在今年第2季到第3季啟動人體臨床試驗，因此高端疫苗將力拚今年上半年完成動物試驗，並規劃執行在台灣的人體臨床試驗，以驗證新冠肺炎候選疫苗的安全性與療效。

陳燦堅說明，美國國衛院是全球最大型的生物醫學研究機構，旗下有超過2萬名研究人員，其中有6000位科學家擁有獨立實驗室，2019年的研究預算近400億美元，研發成果豐碩，也是目前全球針對新冠肺炎疫苗開發速度最快的研發單位。

陳燦堅分享，美國國衛院之所以選中高端疫苗作為合作夥伴，主要就是因為高端疫苗具備產能、技術人才、國際接軌能力等三大優勢，而且擁有國內唯一具備細胞培養疫苗製程量產能力的PIC/GMP疫苗廠。

陳燦堅強調，高端疫苗是美國NIH在亞洲地區的重要防疫與研發夥伴，合作項目包含登革熱疫苗、茲卡疫苗等開發案，因此基於過去長期合作題係，當新疫情爆發後，雙方就立即展開協商，短時間內立即簽訂合作合約，以推動疫苗早日上市為目標，提高國內防疫能力。