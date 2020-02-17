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企業防疫啟動「遠距工作」　應防止資料被竊、監視的風險

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▲職場,辦公,員工,職員,上班族,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲新冠肺炎持續擴散，許多企業開始考慮啟動遠距工作等機制。（圖／取自免費圖庫Pakutaso、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴大，Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告發現，超過八成的企業、九成的外資企業認同，提供員工彈性的工作方式是當務之急。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務副總經理林彥良今（17）日指出，企業藉由取消海外出差與大型活動、分區分批辦公、部分員工居家辦公等措施降低衝擊，不過，開放遠端連線將增加資料被竊取或被監視的風險。

請繼續往下閱讀...

勤業眾信提醒，企業建立「遠距工作」機制時，需強化「網路安全、設備監控、資料保護、平台機密性」資安防護，以兼備防範疫情與維持企業營運之目標。

避免群聚造成的高度傳染風險，遠距工作已是企業防疫的首選。不過，一般居家環境或臨時辦公場所的資安防護措施，無法與既有辦公場所的管控相提並論。林彥良指出，啟用遠距工作機制時應注意「網路環境安全、個人設備資安監控、外在設備資料保護、工作平台機密性」，以順利展開遠距工作確保資訊安全。

一、正視網路環境安全問題

政府單位與金融服務等產業，常因工作型態、資料保護、資安防護成本等考量，開放部份員工申請遠距工作。建議此類企業開放連線前，應完備「開啟外部網路連入稽核軌跡功能、依業務畫分連線網段、暫停或限制高網路流量、限制存取重要資料、嚴格授權」等安全機制。

二、強化個人設備資安監控

企業平時若未配置可攜式辦公設備給員工，面對緊急情況時需盤點設備是否充足，若設備不足，需短期開放員工透過自有設備進行連線；不過，須對非管控範圍內的設備進行安全檢核，並進行遠距工作行為監控，以避免成為駭客攻擊的破口。

三、提升外在設備資料保護

當員工將資料下載儲存在遠距工作時的設備，企業將無法控管資料被上傳到雲端或未加密儲存的狀況，建議企業應針對移動設備進行資安管控，降低資料未被及時刪除、設備遺失，所造成的資料或營業祕密外洩風險。

四、遠距工作平台機密保護

近來許多企業已導入行動辦公室、視訊會議或雲端平台等遠距工作方案，以因應團隊溝通、資料共享與雲端協作之需求，此時應加強身分驗證機制與確實保留資料存取軌跡，以確保遠距工作平台的機密性與可用性。面對網際無邊的時代，資安議題已然成為企業營運最重要的課題，近期防疫機制開啟遠距工作更加重了企業網路資訊安全的挑戰。

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