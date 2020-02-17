Visa高層人事異動！　趙麗芳接掌台灣區總經理

▲Visa宣布，從3月16日起趙麗芳出任台灣區總經理。（圖／Visa提供）

記者紀佳妘／台北報導

Visa今（17）日宣布，從3月16日起，由趙麗芳接任台灣區總經理，負責Visa台灣的業務營運、策略規劃以及領導管理。在此之前，趙麗芳女士曾任Visa策略專案暨企劃副總裁，在大陸策略規劃與市場開放扮演重要的角色。

Visa表示，台灣出生的趙麗芳在資訊科技以及金融服務領域，擁有超過20年的經驗，橫跨多個市場。在加入Visa之前，她曾任職於聯想（Lenovo）、IBM，最後職務為擔任IBM全球企業諮詢服務大中華區副總裁兼營運長。

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Visa指出，現任台灣區總經理麻少華，過去帶領Visa台灣業務的14年間，Visa數位支付使用率倍增，Visa金融卡使用更為普及，實體商店感應刷卡交易普及率達到7成；此外，他也導入Visa代碼化服務，使得數位交易更加安全流暢，以及推動Visa全球通匯服務，讓跨國匯款交易更便捷、安全且與即時。

Visa大中華區總裁于雪莉女士表示，「我們很高興能有趙麗芳領導Visa台灣持續成長的業務及團隊。憑藉其優秀的業務管理能力，以及對市場的深刻瞭解，我有信心她能在數位變革時代下，將台灣Visa營運推向新的高峰。」

趙麗芳也提及，「我期待在Visa台灣穩健的基礎上持續發展，並密切地與Visa台灣區團隊、金融機構、商家以及政府夥伴合作，以導入Visa全球領先的數位支付解決方案，提供台灣市場最佳的支付及金流服務。」