文曄發現金股利2.78元、四年新高 　邀前金管會主委丁克華任獨董

▲文曄科技董事長鄭文宗。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體通路商文曄（3036）董事會決議，通過去年盈餘分配案，預計提撥股東現金股利約16.45億元，發放金額創歷史新高；以目前在外流通普通股數計算，每股現金股利約2.78元，創4年來的新高，盈餘配發率達65%，優於過去2年的50%配發率。

文曄於2月15日召開董事會，通過109年度股東常會議案，股東常會預計於3月27日召開。

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文曄表示，為提升公司治理，強化獨立董事監督公司營運管理，將新增一名獨立董事，其董事會提出一席獨立董事候選人-丁克華。丁克華於政治大學EMBA開授公司治理課程，曾任證期會、集保公司、櫃買中心董事長與金管會主委，現任台灣高鐵與華安醫學獨立董事。

文曄表示，為提升公司營運績效與擴大營運規模，擬辦理私募特別股與普通股來引進長期策略投資人，需符合可協助強化公司客戶結構、產品組合及市場行銷能力的對象，目前尚未有任何特定對象。

文曄表示，為充實營運資金、償還銀行借款並改善財務結構，提案辦理現金增資，且私募與現金增資加總額度不超過1億7千萬股，增資案需經股東常會通過且將依營運需求來決定是否發行和發行時間點與實際金額數量。

針對近期新型冠狀病毒疫情，文曄表示，疫情或將加速供應鏈轉移與分散的趨勢，半導體通路業的重要性將持續提升，公司將持續緊密關注大環境變化，彈性調整組織與業務同時加強營運資金以因應各種變化。

文曄1月份合併營收約為247億元，月減8%，年減6%。文曄去（2019）年第四季合併營收約968億元，創季度營收新高，季增1%，年增13%。去年全年自結合併營收達3,352億元，年增23％，創下年度營收新高。

展望今年，文曄科技董事長鄭文宗表示，今年上半年需求較平緩，下半年會比較好，全年仍拚續成長。