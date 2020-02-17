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Smart智富／2策略投資陸股　不錯失獲利機會

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▲▼ 。（圖／記者Smart智富雜誌(鄭皓中)攝）

文／Smart智富雜誌　施斌

儘管中美兩國已簽署第1階段貿易協議，市場氣氛轉趨樂觀。但投資人仍須留意中美的敵對關係恐將會延續幾年、甚或是數十年，這是因為中國在全球經濟中的地位日益上升，對美國構成挑戰，兩大強權之間角力難以在短期內解決，這是當前投資人需正視的課題。

但即便如此，我們還是認為2020年中國股票市場存在許多投資機會。首先是中美雙方願意朝和談的方向努力，這是最重要的前提；其次，中國還有許多穩健的企業，且這些企業持續繳出強勁的獲利增長，同時也有許多優質企業獲得上市的機會，只是一般投資人對此尚未有深入的了解，這即是投資機會所在。

再者，就是中國政府也意識到不能只是一味管控，例如之前去槓桿政策後來就有所調整，避免對經濟影響太大，代表政府的管理能力較過往提升。而且，2020年是十三五計畫的最後1年，經濟平穩會是政策重點，這將會為中國市場提供有利支撐。

請繼續往下閱讀...

其實在中美貿易緊張局勢爆發前，中國早已展開經濟的轉型。如今在中美貿易爭端浮現下，將會加速此過程，透過經濟改革的實施，將拉動經濟增長的動力轉型至由消費及服務所主導，逐步降低對出口的依賴。

長遠來說，貿易戰將迫使中國企業減少對美國科技的依賴；而事實上，現況發展也是如此，目前中國企業正致力於提升自身的科技能力。以華為為例，其基地台已經不需要從美國採購元件；華為的手機未來很可能不再需要依賴美國的元件。

另外，在政策方面，我們預料中國政府可能不會推出太多全面性、大規模的刺激方案，而是轉為推出具有支持性及特定針對性的政策。

在這樣大環境的前提下，面對2020年的中國市場投資，可採取下列2策略：

1.順應市場波動：中美之間的較勁關係或將會持續，這意味著與中美關係和市場波動有關的雜音將持續存在。不過，由於陸股是由散戶驅動，所以波動偏大是正常的，如果投資者因此而卻步，就會錯失許多機會；重要關鍵在於投資人如何順應波動，化挑戰為機遇。

投資人應對波動的方法是：摒除市場雜音，在優質公司價值被低估時積極投資。

2.接受中國經濟增速放緩的現實：投資中國時，需要直接面對中國經濟增速放緩這一現實。如果在網路搜尋有關中國「放緩」及「衰退」等字眼，就會發現大量對中國經濟前景感到悲觀的文章。

從某種程度上來說，這些觀點是正確的，但我們並不在意。事實上，我們欣然接受中國經濟增速放緩的現實。中國經濟放緩，是因為它正在轉向以內需與服務為驅動，以實現可延續更久的增長。

因此投資人不需因為中國經濟放緩而對陸股感到卻步。只要精挑股票，依然能夠在中國經濟增速趨緩的大環境下，獲取良好的投資成果，我操盤的基金就繳出相當不錯的績效。

另外，2020年中國股市另一個特點是個股表現會比較分歧。因為隨著競爭加劇，產業優質的公司有能力擴大市場份額，尤其是在保險、教育服務和醫藥股等產業。

以醫藥股為例，近期中國因為帶量採購政策導致醫藥股的波動加大。但我們認為帶量採購會加快產業整合的速度，技術含量低的企業會持續被壓抑。雖然藥價下跌，但這會促使製藥公司加碼對新藥的研發，而現在研發金額跟以前相比愈來愈龐大，不利資金較少的中小型企業。大公司資源較多，且擁有豐富的產品線，即使部分藥品因為帶量採購造成影響，還有其他藥品可以彌補，受到的衝擊較小，因此在投資上還是應聚焦具研發能力的大公司。

儘管中美關係變化仍會是2020年的主要風險，但現在市場對川普（Donald Trump）政策已較熟悉且能預期，估值也沒有過熱，故我認為策略就是Stay in the market（留在市場內）。雖然很多人還在猶豫，但牛市通常都在猶豫中展開，最好不要輕易離開市場。(本文作者現為瑞銀中國精選股票基金經理人)

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