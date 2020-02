加拿大議員為台再次發聲　嗆ICAO「是被中共接管嗎？」

記者范姜士航/綜合報導

國際民航組織(ICAO)在13日的官方發出的新聞稿中,說明新冠肺炎對航空的影響程度時,把台灣稱為中國的一省,讓隸屬於聯合國的ICAO,再此引發議論。上次在加拿大國會質詢大聲拼出「T-A-I-W-A-N」的保守黨眾議員庫珀等多位議員,又再次為台灣發聲,紛紛質疑ICAO的立場,保守黨眾議員貝贊更嗆「ICAO被中共接管了嗎?」

ICAO本月初在官方推特大量封鎖挺台用戶後,又在13日的新聞稿中指出,受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,約有70家航空公司取消了所有來往中國大陸的國際航班,另有50家航空公司減少了相關的航空業務,ICAO預估全球航空公司收入減少40至50億美元。ICAO強調,這個數據並不包含對貨機、貨運機場、飛航服務供應商以及中國國內航班,香港、澳門及「台灣省」國際航班的潛在影響。

外交部對此表示,ICAO領導階層未能秉持專業中立,成為中國打壓台灣國際地位的幫凶。外交部對此表達最強烈抗議及不滿,已請駐加拿大代表處已於第一時間透過管道要求ICAO改正,並將洽請友好國家及國際友人協助。

Has the International Civil Aviation Organization ⁦been taken over by the Communist Party of China? Hey ⁦@icao⁩ - get your facts straight! Taiwan is a thriving independent democracy. https://t.co/6ur7qCNwuu