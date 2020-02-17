兩樣情！大陸官方護盤救市奏效、陸指收復年前失土　日東證指數下挫1.5％

▲中國政府推出經濟舉措復甦經濟，人民幣上漲。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據彭博報導，本周亞股開局喜憂參半，在大陸政府護盤下，人民幣呈現上漲趨勢；反觀日本股市則在GDP大幅萎縮後下跌。

滬深300指數早盤一度上漲0.9%，超過農曆年前最後一個交易日（1/23）的4,003.90點，收復在疫情擴散後的交易跌幅。上證今日盤中最高來到2,935.38點、漲0.6%，距離23日收盤水準2,976.53點仍有一段距離。

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除了滬指收復失土，央行也下調操作利率10個基點，由上次的3.25%下調到3.15%，並表示將會提供支援以便儘快使企業能恢復生產。中國股市今（17）日的強勁開盤讓日本股市跌幅及時止血，然而因日本昨日公布的經濟成長率下降6.3%，是五年來最大幅度萎縮，創首相安倍晉三上任以來最慘，也連帶讓日本東證指數（Topix）今日重挫1.5％。

上週末，中國公佈降低公司稅及讓銀行增加不良貸款的計畫。彭博估計，中國經濟上周的產能僅為40％～50％，突顯出受新冠病毒（COVID-19）影響的地區關閉所造成的損害。

湖北省是疫情嚴重的災區，傳又新增病例近1933例。Antipodes Partners Ltd的基金專家表示，若中國經濟復甦，且有財政和貨幣刺激的政策輔助，2020下半年新興市場將可能會更加強勁。

反觀新加坡政府因為病毒爆發的長度和嚴重程度存在不確定性，在週一下調了增長預測。預計新加玻將會出一項大規模的經濟刺激計畫，以減輕疫情的影響。



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