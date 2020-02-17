越南拒絕各國郵輪停靠　2萬名遊客受影響

▲越南政府禁止多艘郵輪停靠。（圖／路透）

文／中央社河內專電

2019年冠狀病毒疾病（COVID -19，武漢肺炎）疫情肆虐全球，越南政府因擔心疫情擴大蔓延，最近拒絕多艘郵輪停靠，約2萬名國際遊客旅遊行程受到影響。

越南「線上智識報」新聞網站13日報導，北部廣寧省（Quang Ninh）政府13日決定拒絕核發許可讓義大利籍郵輪「愛達維塔號」（AIDAvita）停靠下龍國際港口（Ha Long），且不准船組人員與逾1000名乘客上岸走訪當地景點。

快訊新聞網站16日報導，挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）表示，因為無法獲得停靠越南的許可，必須取消「挪威翡翠號」（Norwegian Jade）郵輪的行程。

報導指出，這艘郵輪原定於19日載逾2300名遊客前往越南走訪芽莊市（Nha Trang）與胡志明市等地。挪威郵輪公司表示，由於赴越行程被取消，其餘行程也受影響，因此決定取消這艘郵輪的全部行程。

此外，挪威郵輪公司另一艘載有逾2300名遊客的郵輪，近日因不准停靠越南而轉向入境新加坡。

▲義大利籍郵輪「愛達維塔號」（AIDAvita）。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

越南旅遊公司（Du Ngoan Viet）表示，自2月初以來已有6艘由公司負責接待的郵輪被拒絕停靠越南港口或自行取消越南行程，約7000名國際遊客不可下船上岸。公司的夥伴也取消至少到5月的赴越行程，但未說明郵輪和乘客數量。

西貢旅遊公司（Saigontourist）表示，公司的郵輪公司夥伴在2月內共取消4到5艘郵輪的赴越南行程，導致公司接待的遊客人數減少約1萬3000人。

西貢旅遊公司主管表示，郵輪上的乘客都是較高消費力的遊客，郵輪赴越南的行程紛紛被取消，對接待公司與越南整體旅遊業造成嚴重損失。

越南衛生部統計，境內4天以來未出現新增病例，截至目前為止，累計有16起確診病例，其中7人已治癒出院。

為防疫情擴大，越南政府13日起封鎖已有6例確診的永福省（Vinh Phuc）平川縣（Binh Xuyen）山雷村（Son Loi）。（編輯：陳惠珍）

►「疫情走向難料！」世衛專家團抵中國 譚德塞深夜PO文…慘被灌爆

►馬來西亞禁止「威士特丹號百名乘客」入境 全面拒絕中國來的郵輪

►鑽石公主號355確診！美加港「派專機救國民」 澳洲火速籌備中