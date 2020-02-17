威士特丹號1000↑名乘客飛往三大洲　學者：難將疫情控制在中國境內

▲「威士特丹號」（MS Westerdam）超過1000名乘客已陸續下船返國。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

隸屬荷美郵輪的威士特丹號（MS Westerdam）一千多名乘客接受新冠病毒篩檢呈現陰性，陸續下船返國、觀光，但其中一名83歲美籍婦女15日在馬來西亞確診。根據公衛官員，乘客已前往至少三大洲，相關單位正努力追蹤，阻止感染擴大。美國范德比大學學者沙夫納（William Schaffner）認為，此事可能導致疫情難以被控制在中國境內。

威士特丹號一名83歲美籍女性乘客15日在馬來西亞確診，接受2次新冠病毒篩檢都呈陽性反應。大馬副首相旺阿芝莎（Wan Azizah Wan Ismail）表示，病患的85歲丈夫篩檢呈陰性，但出現肺炎症狀，夫妻倆目前都已住院隔離治療，並宣布不再允許威士特丹號旅客入境。

《紐約時報》報導，美國國務院發言人表示，目前仍沒有足夠證據推斷該名患者是何時、何地遭到感染。荷美郵輪（Holland America）提到，目前沒有其他乘客或船員回報出現症狀，已經返國回家者也會與當地公衛部門保持聯繫。

▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）於14日親自來到港口，迎接威士特丹號（Westerdam）的乘客。（圖／路透）

據了解，威士特丹號一些乘客留在柬埔寨觀光，截至16日仍有233名乘客與747名機組人員還在船上，其他超過1000人已分階段啟程返國。柬埔寨政府表示，先前比照世界衛生組織（WHO）與美國疾管局（CDC）相關規章與程序針對乘客實施檢測，才允許下船。公衛官員指出，乘客已前往至少三大洲，正在盡快確認嚴重性，阻止傳染擴大。

美國范德比大學醫療中心的沙夫納坦言，「我們預料到會出一些問題，但我必須告訴你，我沒想到會那麼嚴重。」他認為，威士特丹號上千名遊客返國，可能很難將新冠病毒控制在中國境內，這起事件「也許會成為（疫情的）轉捩點。」

一些專家指出，防止擴大傳染的最佳方式，就是追蹤並隔離所有乘客。但華盛頓大學公衛學者拉比諾維茲（Peter Rabinowitz）認為，這將考驗「追蹤接觸史」的極限，「現在大家往世界各地去了，要控制這種情勢真的令人感到害怕。」

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