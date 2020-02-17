　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

疫情使經濟成長減速　投信：特別收益資產為核心配置優選

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼武漢肺炎疫情持續發燒，台商在大陸廠區復工日期未定，蘋果供應鏈有斷鏈的疑慮影響下，台股2/10開盤即以下跌開出，盤多最多下挫一百八十餘點。隨後跌幅收斂，盤勢向上。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎疫情未減，恐衝擊經濟成長。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎疫情尚未出現緩和跡象，包括國際貨幣基金、美國聯準會（Fed）等近期都預警今年全球經濟成長恐將因此減速。柏瑞投信表示，雖然經濟不確定性上升，但Fed及其他主要央行的鴿派立場明確，也持續透過購債為市場注入流動性，將壓抑美國公債殖利率不易大幅上行，有利於特別股、高收益債等固定收益資產的表現。

柏瑞多重資產特別收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人黃鈺惠表示，擔憂武漢肺炎疫情擴大將影響全球經濟，市場避險情緒一度有所升溫，然而受惠於美國經濟數據亮眼、病毒疫苗開始研發、美中關稅減免的利多，有效提振投資人的信心，全球多數金融資產近期都已出現強勁反彈，資金亦開始回流固定收益資產。

請繼續往下閱讀...

黃鈺惠表示，雖然武漢肺炎疫情的發展難以預料，「特別收益」資產依然是當前不確定環境下的好選擇。所謂「特別收益」的多重資產組合，係將特別股、投資級永續債及全球高收益債依40%、30%、30%的比例組合而成，可一次網羅三種具有優質收益潛力的資產。

▼特別收益投資組合的投資效率較佳，圖點開放大。（資料來源：Bloomberg、Lipper，2019/12/31。柏瑞投信整理。）

▲▼「特別收益」投資組合的投資效率較佳。（資料來源：Bloomberg、Lipper，2019/12/31。柏瑞投信整理。）

黃鈺惠表示，由於特別股對利率變化較敏感，高收益債的信用風險較高，再加上波動度比較低的投資級永續債，在追求較高收益的同時，透過投資等級和非投資等級債的交互搭配，有機會提高投組的投資效益，同時降低波動度。

黃鈺惠指出，以特別股、高收益債搭配投資級永續債，可均衡分散收益來源與風險因子。因為三類資產分佈於不同產業，特別股及投資級永續債以金融為主，高收益債以工業為主，不同的產業曝險機會，剛好形成互補的多元佈局。不過，仍須留意個別資產仍有市場波動風險。

ET快訊
戰火燒梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」　嗆：我牽線才有免費贊助
陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇！
住院10天病毒二次反撲　女醫向老公道別：我不行了…20天康復
將近2周無症狀！他點破「20例才是恐怖案例」…一直在外面到處
111名潛在感染者未找出！若政府防疫未升級　台大預估染病將達
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

機器人理財卡在「半自動化」　上路2年多資產規模只有7.1億

西進轉職意願轉弱！　不回大陸者95%回鄉台灣、9%流向東協

疫情使經濟成長減速　投信：特別收益資產為核心配置優選

吃「真正」食物成養生之道　瑞銀估2040年個人化營養商機破兆元

未受到新冠肺炎影響　無薪假家數減少3家、人數減少72人　

新冠肺炎經濟影響大於當年SARS　一張表掌握受惠、衝擊產業

雲端最有錢／疫情驚天爆全球淪陷？　29歲靠ETF穩賺400萬

口罩新產線「罩得住！」　經長：三月起產能千萬片「屯兵於產業」

郭台銘元月大筆質設鴻海股票　共43.6萬張市值破400億元

新台幣開盤貶值0.4分　以30.055元兌1美元開出

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

機器人理財卡在「半自動化」　上路2年多資產規模只有7.1億

西進轉職意願轉弱！　不回大陸者95%回鄉台灣、9%流向東協

疫情使經濟成長減速　投信：特別收益資產為核心配置優選

吃「真正」食物成養生之道　瑞銀估2040年個人化營養商機破兆元

未受到新冠肺炎影響　無薪假家數減少3家、人數減少72人　

新冠肺炎經濟影響大於當年SARS　一張表掌握受惠、衝擊產業

雲端最有錢／疫情驚天爆全球淪陷？　29歲靠ETF穩賺400萬

口罩新產線「罩得住！」　經長：三月起產能千萬片「屯兵於產業」

郭台銘元月大筆質設鴻海股票　共43.6萬張市值破400億元

新台幣開盤貶值0.4分　以30.055元兌1美元開出

機器人理財卡在「半自動化」　上路2年多資產規模只有7.1億

「善意謊言」騙妻得病須隔離　「快遞溫暖」接送1000名金銀潭醫護人員

韓媒：北韓1走私貿易碼頭管理員確診！　邊境新義州市傳封城

別讓細紋洩年齡！日本最強抗皺新品，助你化身仙女姐姐

藍委「圍堵」吳斯懷進國防委員會？　林為洲：我自己也想進

觀光客少8成！大阪台男曝慘況「店員都站著發呆」　環球現照驚呆網友

西進轉職意願轉弱！　不回大陸者95%回鄉台灣、9%流向東協

隱瞞過年去湖北！佛山男遭妻舉報...送醫後確診了　220人全被緊急隔離

即／單親媽上銬戒護進警局！涉餵小姊弟藥害雙亡　朝殺人罪偵辦

模里西斯禁台入境！外交部2天髮夾彎　周春米質疑反應慢半拍

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

財經熱門新聞

郵局存款「超過100萬」不算利息　網友驚訝：今天才知道

酒精哪裡買　超實用線上地圖秒知道

客思達拓展自有品牌發威　挹注新一輪成長動能可期

口罩新產線「罩得住！」　經長：三月起產能千萬片「屯兵於產業」

鴻海將在台灣自產口罩　集團聲明：確實有規劃

郭台銘元月大筆質設鴻海股票　共43.6萬張市值破400億元

資深媒體人蔡玉真嗆尹衍樑：公司治理援引「公司法」非家法

新冠肺炎經濟影響大於當年SARS　一張表掌握受惠、衝擊產業

希臘證所稅再來攪局　台股蒙陰霾

台股早盤下跌近百點！雙王跌幅逾1%　台股跌破11800點

快訊／前財政部長許虞哲過世　享壽67歲

新台幣開盤貶值0.4分　以30.055元兌1美元開出

更多熱門

相關新聞

台幹回陸復工　洪申翰憂成「防疫漏洞」

台幹回陸復工　洪申翰憂成「防疫漏洞」

新冠肺炎疫情蔓延，近期卻傳出不少台籍員工被要求返回中國大陸復工，甚至要從台灣攜帶超量口罩回中國大陸，並「上繳」廠區重新配給。民進黨立委洪申翰、台灣勞工陣現秘書長孫友聯17日召開記者會，呼籲相關部會保護台幹健康與選擇權益。

新冠肺炎波及東京馬　恐縮小規模

新冠肺炎波及東京馬　恐縮小規模

陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇

陸配子女被拒回台　汪小菲：人間悲劇

確診男打點滴「亂吐口水」　2名醫護也衰被感染

確診男打點滴「亂吐口水」　2名醫護也衰被感染

中央流行疫情指揮中心仍稱「武漢肺炎」

中央流行疫情指揮中心仍稱「武漢肺炎」

關鍵字：

柏瑞投信武漢肺炎特別收益

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

沒量體溫！連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

「我跳級上台大博士」兒14年騙父母千萬

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

每天重訓+桑拿　肌肉男精蟲數變0

大眼美照曝光！120秒烈焰焚身慘成焦屍

《想見你》、《愛的迫降》同日結局！追劇3平台崩了

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面