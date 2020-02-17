疫情使經濟成長減速　投信：特別收益資產為核心配置優選

▲新冠肺炎疫情未減，恐衝擊經濟成長。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

新冠肺炎疫情尚未出現緩和跡象，包括國際貨幣基金、美國聯準會（Fed）等近期都預警今年全球經濟成長恐將因此減速。柏瑞投信表示，雖然經濟不確定性上升，但Fed及其他主要央行的鴿派立場明確，也持續透過購債為市場注入流動性，將壓抑美國公債殖利率不易大幅上行，有利於特別股、高收益債等固定收益資產的表現。

柏瑞多重資產特別收益基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人黃鈺惠表示，擔憂武漢肺炎疫情擴大將影響全球經濟，市場避險情緒一度有所升溫，然而受惠於美國經濟數據亮眼、病毒疫苗開始研發、美中關稅減免的利多，有效提振投資人的信心，全球多數金融資產近期都已出現強勁反彈，資金亦開始回流固定收益資產。

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黃鈺惠表示，雖然武漢肺炎疫情的發展難以預料，「特別收益」資產依然是當前不確定環境下的好選擇。所謂「特別收益」的多重資產組合，係將特別股、投資級永續債及全球高收益債依40%、30%、30%的比例組合而成，可一次網羅三種具有優質收益潛力的資產。

▼特別收益投資組合的投資效率較佳，圖點開放大。（資料來源：Bloomberg、Lipper，2019/12/31。柏瑞投信整理。）

黃鈺惠表示，由於特別股對利率變化較敏感，高收益債的信用風險較高，再加上波動度比較低的投資級永續債，在追求較高收益的同時，透過投資等級和非投資等級債的交互搭配，有機會提高投組的投資效益，同時降低波動度。

黃鈺惠指出，以特別股、高收益債搭配投資級永續債，可均衡分散收益來源與風險因子。因為三類資產分佈於不同產業，特別股及投資級永續債以金融為主，高收益債以工業為主，不同的產業曝險機會，剛好形成互補的多元佈局。不過，仍須留意個別資產仍有市場波動風險。