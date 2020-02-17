吃「真正」食物成養生之道　瑞銀估2040年個人化營養商機破兆元

▲個人化營養已成為重要發展趨勢，瑞銀估2024年市場總值將達640億美元。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

面對高齡化世代的來臨，以及民眾更加重視個人健康，「個人化營養（Personalized Nutrition）」已成為重要發展趨勢，瑞銀（UBS）預估到2024年個人化營養市場總值將達640億美元（約新台幣1.9兆元），有機會成為食品產業下一個重大破壞性創新因素。

瑞銀實證實驗室（UBS Evidence Lab）發布「未來食物」報告，在消費者需求所驅動下，全球食品產業過去20年發生大重變化，食品生產商更加注重天然、有機及植物性的健康產品，同時隨著科技不斷進步，根據人體內微生物群與遺傳特徵來調整食物選擇，可能是食品產業下一個重大破壞性創新因素。

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瑞銀表示，由於肥胖疾病、改善身心表現的渴望、對獲得專屬且客製化體驗的期望，或只是希望飲食能更健康等動機，消費者對於個人化營養越感興趣，儘管目前市面上已存在多項產品，但個人化營養市場仍處於起步階段，未來擁有不少的成長機會。

瑞銀預估，2025年全球個人化營養市場的總值將達13億美元，隨著價位高低、是否出現實證證據等數據不同，規模可能減少或擴大，區間將介在8億至35億美元之間，若將時間範圍拉長來看，估計2040年個人化營養市場總值將達640億美元。

瑞銀分析，到目前為止，個人化營養主要障礙之一，可能是複雜的價值鏈，將是影響趨勢發展的重要環節，首先是基於科學的遺傳基因萃取及加工系統；第二，完整的營養資料庫以提供適當食品建議；第三，整合可穿戴科技和行動應用程式來監測用戶行為（運動程度），因其可能會改變營養需求；第四，食品外送的合作可滿足消費者對便利上的需求，從而將產品送貨到府。

瑞銀表示，個人化營養潛在商機也橫跨多個產業，首先是「醫療診斷公司」，萃取和解釋體內微生物群及基因檢測結果；第二是「科技公司」，開發可穿戴技術並提供整合平台，提供用戶持續獲得互動式反饋；第三是「食品和原料供應商」，滿足營養需求；第四是「餐飲外送公司」，滿足消費者與日俱增的便利需求。