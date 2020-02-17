未受到新冠肺炎影響　無薪假家數減少3家、人數減少72人　

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（17）日公布最新一期勞雇雙方協商減少工時（俗稱無薪假）統計，根據統計結果，無薪假家數從上一期的25加減為22家，人數也從941人減少為869人，對此勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛指出，從目前調查結果來看，新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響尚未浮現，但已請各地方政府要密切注意，一有消息就要介入調查。

對於不少產業陸續受到武漢肺炎影響，黃維琛解釋，無薪假要實施之前勞資雙方必須達成協議，再向地方政府機關報備，但這些程序都還是需要時間，或許在這一期的統計中尚未顯示疫情所影響的層面有多廣。

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不過，黃維琛也透露，就算有傳出旅遊業、飯店業等服務相關行業受到疫情影響，恐會實施無薪假，但在勞資雙方協議過程中，事業單位也會進行其他配套，如旅遊業面臨的就是轉團、退團的相關事務，那員工還是需要留下幫忙處理，這樣就不會有出現無薪假的情況。

黃維琛也說，如果真的要實施無薪假，事業單位就必須要依相關規定辦理。

而這次的新增或減少無薪假的事業單位仍是以金屬機電等相關製造業為主，黃維琛說，以這期的統計來看，疫情影響還不明顯，主要都還是以之前中美貿易戰受影響的為主，不過勞動部也已經請各地方政府需要密切注意，一旦出現事業單位要放無薪假消息，就必須立刻介入調查了解。