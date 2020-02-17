確診者待帳篷隔離！美撤僑包機「747貨機改裝」　全員戴N95畫面曝光

▲首架班機已於17日降落在加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國派出2架專機接回日本鑽石公主號上的300多名美國公民及其親屬，首架班機已降落在加州曲維斯空軍基地。但美國國務院稍早證實，其中有14人確診感染新冠肺炎，一行人被單獨隔離在機上的獨立區域，避免和其他乘客接觸。據了解，該架班機由747貨機改裝，且機上所有乘客都拿到N95口罩。

紐約時報報導，獲准撤離的美國乘客被告知16日晚間9時離開鑽石公主號，但撤離程序複雜，一行人光是從下船、搭巴士到東京羽田機場的過程，花費數小時，原定17日凌晨3時起飛的航班，直到上午7時5分才起飛。

75歲小說家科特（Gay Courter）坦言，當時搭上前往機場的巴士後，發現大家都沉默不語，「清嗓子的聲音根本就像打雷一樣」，一名身穿黃色防護衣的醫師就坐在旁邊，所有乘客拿到N95口罩，以便上機後使用；到了飛機上後，部分確診且無症狀的乘客被帶到獨立帳篷區。

報導指出，該架包機是由747貨機改裝，座位上方不會有放置行李的空間，所有隨身行李都要放在前方座位下方，且托運行李不得超過70磅（約31.7公斤）。此外，官員建議，因機艙可能會比較冷，最好穿得暖和一點，且要自備食物。

事實上，根據國務院稍早的聲明，只有通過檢測且無症狀的旅客才能當上包機。不過在這380人中，有14人在上機前確診，最後美方在考量之後，決定在隔離措施完備的狀況下，把人帶回美國隔離治療。其餘40名早已確診的美國籍乘客，則留在日本進行治療。

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