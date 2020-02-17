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新冠肺炎經濟影響大於當年SARS　一張表掌握受惠、衝擊產業

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▲▼台股今日創新高，指數一度衝到11281.12點。股市示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

中國大陸在2019年12月底出現新冠肺炎（COVID-19），此黑天鵝的出現將對全球經濟與整體產業造成短暫的衝擊。凱基投顧表示，金融市場對此利空已相當程度反映，未來只要疫情能夠在1季內控制住，在5G來臨與美中達成貿易協議下，全球整體經濟今年仍將維持在原先預估的復甦軌道上，並將帶動整體製造業邁入成長。

凱基投顧認為，本次疫情對產業的影響，除了觀光、旅遊、餐飲、航空等短期受到衝擊外，中國大陸的封城與停工也將影響短期產能的供給以及消費動能，並連帶影響其手機或5G手機的需求，以及5G基地台的建置速度。除了上述短期的受害股之外，中國大陸生產線的中斷也引發許多產業轉單至台廠，可能造成面板、被動元件、記憶體等產業短期的供需吃緊。

請繼續往下閱讀...

另一方面，短期的受惠股則是口罩與疫苗等防疫相關類股，以及線上遊戲、電子商務等宅經濟相關股。長期的影響則是，疫情會更突顯廠商過去將產能過度集中於大陸的風險，由此將加速全球供應鏈的重組，連帶支撐工業自動化、雲端資料中心/伺服器、商辦/工業土地等的需求

▲▼ 新冠肺炎受惠、衝擊產業。（圖／凱基投顧）

凱基投顧表示，新冠肺炎疫情對經濟的衝擊將大於2003年的SARS，因如今中國大陸的經濟規模已達17年前SARS當年的4倍，且各國政府因應疫情擴散而對大陸進行鎖國措施，並減少對大陸的旅運規模下，大陸的消費市場以及供應鏈也一定程度出現停擺。

不過相較SARS，中國大陸此次斷然進行封城措施，且目前各國已針對新冠肺炎病毒拆解出基因序列，預計最慢6個月即可研發出治癒的疫苗，預計疫情可能較SARS更快容易受到抑制。

凱基投顧預估，若新冠肺炎疫情能夠在未來1個季度內回穩，對今年全球GDP的衝擊約0.2%；對中國大陸今年GDP的衝擊約0.1~0.6%；對台灣今年GDP的衝擊約0.1~0.4%。儘管疫情將影響短期全球的經濟活動，惟疫情最高峰過去後，遞延性的消費將使下半年成長動能更為強勁

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