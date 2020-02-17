日本「感染途徑不明」病例增　學者：疫情進入擴散階段

▲日本疫情已進入擴散階段。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，包含鑽石公主號乘客在內，已有416人確診。專家指出，隨著日本出現多起「感染途徑不明」的確診案例，表示國內疫情已進入擴散的階段，政府應該開始準備應對，盡快找出感染途徑，避免疫情再擴大。

根據《日經新聞》報導，日本的東北大學的教授押谷仁表示，日本最近新增的幾起確診病患，皆屬於傳染途徑不明，這也代表著，日本疫情已經進入「擴散」的階段，至此之後，日本各地可能發現確診病患。世界衛生組織（WHO）高級顧問、傳染病專家進藤奈邦子也說，除了中國以外，只有日本出現無法追蹤感染途徑的情況，政府必須正視問題。

日本長崎大學教授安田二朗也向《日經新聞》表示，許多新冠肺炎的感染者都只有輕微症狀，難以在第一時間判定，尤其在機場入境時也難以察覺，讓防疫出困難。以目前的病況來看，年輕人大多是輕症，只有本身患有疾病或是老年人，在感染新冠肺炎後容易發展成重症。

截至目前，北海道、東京都、千葉縣、神奈川縣、愛知縣與和歌山縣皆出現「感染途徑不明」的確診病例，厚生勞動大臣加藤勝信指出，這6個地區的12名感染者有可能屬於「社區感染」，將加強早期疫檢的措施，盡快確認感染途徑。

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