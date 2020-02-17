主動就醫者「領500元」　湖北麻城推獎勵機制防疫

▲為防控疫情，湖北麻城推出獎勵機制，鼓勵民眾一旦發現身體不適，立即自主就醫。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發，身處重災區的湖北麻城市，為避免疑似病例不願就診成為漏洞，今（17日）發布最新公告，表示凡轄區居民有發熱、咳嗽等症狀應立即就醫，對主動就診人員，一次性獎勵500元人民幣，約和新台幣2147元。

麻城市位處湖北省東北部，為一縣級市由黃岡市代管。目前，黃岡市是僅次於武漢、孝感，在湖北確診病例排名第三多的城市，累積達2831例，現存確診1915例、死亡78例、治癒838例。

▲肺炎疫情中，出現不少非典型案例。（圖／路透社）

根據麻城市新冠肺炎防控指揮部17日發布的通告，內容指出，為切實做到發熱人員早發現、早診斷，防止隱形患者傳染他人，確保廣大市民的生命安全，現就麻城市發熱人員就診獎勵事項通告如下：

一、凡麻城轄區內居民有發熱、咳嗽等症狀應立即向所在社區(村)報告，由社區(村)安排專門人員就近護送到鄉鎮衛生院或城區定點醫院發熱門診就診。對主動就診人員，一次性獎勵500元人民幣。

二、各級疫情防控人員要深入搜索排查，凡排查發現新的發熱人員，應迅速組織就近安排到定點醫院發熱門診就診。對防控工作人員一次性獎勵500元人民幣。

三、鼓勵社會各界監督舉報。廣大市民發現新的發熱人員，應立即撥打12345電話舉報或向所在社區(村)舉報，一經查實，一次性獎勵500元人民幣。兩人以上先後舉報的，獎勵第一舉報人。

四、獎勵資金由所在社區(村)核實後在第一時間支付，並做好登記造冊。疫情結束後，由市疫情防控指揮部統一安排。

五、對有病不報、拒不接受就診的人員，公安機關將介入調查，依法予以查處。

六、本通告從2020年2月17日起執行，截止時間視疫情另行通知。