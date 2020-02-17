　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

非洲憂疫情大爆發　專家：我們肯定還沒準備好「只能盡力」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲埃及衛生部日前公布第一起新冠肺炎確診病例。（圖／翻攝自埃及衛生部發言人臉書）

▲埃及衛生部日前公布第一起新冠肺炎確診病例。（圖／翻攝自埃及衛生部發言人臉書）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延，埃及14日出現首宗病例。世界衛生組織緊急行動項目經理亞奧（Michel Yao）表示，約有100萬名中國人在非洲居住，當地仍面臨疫情爆發高風險，而醫護人員正處高度戒備狀態。尚比亞物理治療師辛卡拉（Fundi Sinkala）表示，「我們肯定還沒準備好，只能盡力。」

綜合外媒報導，亞奧擔憂，如和其他出現疫情的亞洲及歐美國家一樣，非洲很可能也會出現有從中國前來、感染新冠肺炎的人，「即使疫情輕微，也可能使整個社區癱瘓。」

亞奧還說，「早期檢測是必不可少的，因為我們需要快速檢測以避免大規模感染，這種檢測必須在各個入口點進行，機場或海港……以確保我們可以檢測到來自危險區域、有出現症狀的人。」

非洲多國嚴重缺乏檢測試設備，增加確診難度。尚比亞物理治療師辛卡拉（Fundi Sinkala）表示，「我們肯定還沒準備好，若出現數宗病例，很快會就散播，只能以現有資源盡力做到最好。」

一名華人患者日前從埃及首都開羅國際機場入境，當地衞生部其後證實國內出現首宗病例，成非洲首個失守國家。

ET快訊
將近2周無症狀！他點破「20例才是恐怖案例」…一直在外面到處
111名潛在感染者未找出！若政府防疫未升級　台大預估染病將達
每天重訓2小時+桑拿　肌肉猛男「精蟲變0隻」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本「感染途徑不明」病例增　學者：疫情進入擴散階段

中國麥當勞、星巴克「無接觸取餐」防感染　餐飲外送業疫情中求生

不斷更新／日本境內61例確診！宮內廳：23日天皇誕生日活動暫停

非洲憂疫情大爆發　專家：我們肯定還沒準備好「只能盡力」

德國武漢撤僑結束2週隔離　無人感染出關返家

WHO祕書長譚德塞狂讚中國　外媒曝光背後「金錢祕辛」

快訊／鑽石公主號上又1檢疫人員確診！　日本累計416例

日本最後撤僑包機返國！65僑民及中國家屬將「全員送檢」　2人已送醫

快訊／日本神奈川縣「40多歲女護士確診」　曾照護80歲死亡病例

知名實境秀女主持輕生！輿論猛批「砸燈家暴男友」　家人發聲了

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

超鬧海龜湯！男童目擊凶案被滅口 「奇妙邏輯」猜歹徒比愛心殺人XD

新冠肺炎新增2例本土個案 首例死亡！61歲患者不治

炎亞綸合作汪蘇瀧彈唱《想自由》　胡彥斌點失誤：音不準！

防疫比照「非洲豬瘟」重罰？陳時中：他們是人不是一塊肉

屁孩.婁峻碩告白「不具名兄弟」：我愛你！　《姊妹丼》唱一半...高爾宣衝上台「感動濕了」

日本「感染途徑不明」病例增　學者：疫情進入擴散階段

中國麥當勞、星巴克「無接觸取餐」防感染　餐飲外送業疫情中求生

不斷更新／日本境內61例確診！宮內廳：23日天皇誕生日活動暫停

非洲憂疫情大爆發　專家：我們肯定還沒準備好「只能盡力」

德國武漢撤僑結束2週隔離　無人感染出關返家

WHO祕書長譚德塞狂讚中國　外媒曝光背後「金錢祕辛」

快訊／鑽石公主號上又1檢疫人員確診！　日本累計416例

日本最後撤僑包機返國！65僑民及中國家屬將「全員送檢」　2人已送醫

快訊／日本神奈川縣「40多歲女護士確診」　曾照護80歲死亡病例

知名實境秀女主持輕生！輿論猛批「砸燈家暴男友」　家人發聲了

冬天易罹大腸癌、乳癌！　日醫推超狂「抗癌蔬菜湯」營養爆...每天2碗就OK

驢子混狗幫長大…以為自己也是狗　飛撲主人完全是汪的形狀

22歲妹慘死火場…冷血大叔提白水桶狂潑！手握打火機怒吼：不帶我上樓就點火

運-20再度馳援武漢　機票航程「雙向箭頭」祝醫護平安返家

中部首例白牌車司機染新冠病亡　彰化夜店暫停營業13天防疫

包・開箱／DIOR男生肩背包超燒心！貼心隔層　不用帶皮夾就能出門

台幹被召回大陸復工　洪申翰憂成「防疫漏洞」：應保護健康與選擇權益

精液保險套塞小兒子菊花　ㄎㄧㄤ父瞎扯「治蛇毒」...大兒子寫聯絡簿求救

武漢肺炎一死…國民黨團籲防疫1級開設　賴清德或陳建仁擔任指揮官

疫情使經濟成長減速　投信：特別收益資產為核心配置優選

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

國際熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

鑽石公主號40美國人確診！　2專機撤離其餘國民

德國研究：病毒殘留物體表面最長9天！

美國包機接鑽石公主號國人　公民拒絕

即／日女護士確診　曾照護死亡病例

國內緝毒體系都抓不到　杜特蒂還對他下格殺令

新加坡新增3例　空軍部隊職員中鏢！

譚德塞狂讚中國　外媒揭背後金錢祕辛

抖音瘋傳3人跳挑戰　學童腦震盪送醫

即／鑽石公主號上1檢疫人員確診

日本宣布：疫情進入擴大感染初期

鑽石公主號44名美人確診　美：旅遊禁令不含台灣

更新／疫情考量　日天皇誕生日活動暫停

更多熱門

相關新聞

網傳新冠肺炎死亡案例在台中　中市府否認

網傳新冠肺炎死亡案例在台中　中市府否認

中央流行疫情指揮中心16日公布國內首起新冠肺炎死亡案例，為中部60多歲男性。網路卻傳出該例發生在台中，是清泉崗機場的白牌計程車司機，台中市政府17日澄清此為不實資訊，市府表示，目前未接獲中央相關通知，台中也無發生社區感染，提醒民眾勿轉傳不實疫情資訊避免觸法。

未受到新冠肺炎影響　無薪假家數減少3家、人數減少72人　

未受到新冠肺炎影響　無薪假家數減少3家、人數減少72人　

避免接觸性傳染 上海今起搭公車、計程車強制戴口罩

避免接觸性傳染 上海今起搭公車、計程車強制戴口罩

新冠肺炎經濟影響大於當年SARS　一張表掌握受惠、衝擊產業

新冠肺炎經濟影響大於當年SARS　一張表掌握受惠、衝擊產業

威士特丹號215名接觸者　不含白牌車司機與攤販

威士特丹號215名接觸者　不含白牌車司機與攤販

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎武漢病毒COVID-19埃及Michel YaoFundi Sinkala

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

13.3億人僅3中鏢全康復　印度2原因「超神免疫」

台灣首例死亡　醫生：震驚又感動

台灣真人版《愛的迫降》！北韓選手為台女脫北

愛不到嫩女變火魔　大叔暗夜提油燒死她

《想見你》結局！陳韻如死亡「謎團全貌」　PTT狂刷：太變態了

《我結》MC爆：有人拍攝途中交往

大陸導演常凱因新冠肺炎離世！吃完年夜飯4親人染病亡

《想見你》結局威力太猛！　PTT掛掉近半小時「完全跑不動」

「我跳級上台大博士」兒14年騙父母千萬

黃雨萱甜喊「子維哥」　網大讚：這結局太甜！　

《想見你》、《愛的迫降》同日結局！追劇3平台崩了

專家團抵中　世衛：疫情走向難料

雷／《愛的迫降》結局有人死了！

《想見你》收官！循環穿越被打破

吃得到整隻蝦！台北人氣排隊小吃

更多

最夯影音

更多
滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材

滴妹樂玩「健身環」闖關大爆汗！偷懶單腳踹被擊敗...崩潰丟器材
王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

王爺託夢餐廳老闆「口罩該整理了」　他驚覺5千個N95庫存...佛心全送出

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

取消損失大！日本行程該如期出發？　醫師提關鍵5理由：個人選擇先不要

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

怕弟玩太high被滷味叉子刺到　哥台語訓斥：可以不要這樣嗎？

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

蕭敬騰華晨宇《歌手》互動超有愛！　踩到對方腳...互擦鞋到趴地上ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面