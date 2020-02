非洲憂疫情大爆發　專家：我們肯定還沒準備好「只能盡力」

▲埃及衛生部日前公布第一起新冠肺炎確診病例。(圖/翻攝自埃及衛生部發言人臉書)

記者康心禹/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延,埃及14日出現首宗病例。世界衛生組織緊急行動項目經理亞奧(Michel Yao)表示,約有100萬名中國人在非洲居住,當地仍面臨疫情爆發高風險,而醫護人員正處高度戒備狀態。尚比亞物理治療師辛卡拉(Fundi Sinkala)表示,「我們肯定還沒準備好,只能盡力。」

綜合外媒報導,亞奧擔憂,如和其他出現疫情的亞洲及歐美國家一樣,非洲很可能也會出現有從中國前來、感染新冠肺炎的人,「即使疫情輕微,也可能使整個社區癱瘓。」

亞奧還說,「早期檢測是必不可少的,因為我們需要快速檢測以避免大規模感染,這種檢測必須在各個入口點進行,機場或海港……以確保我們可以檢測到來自危險區域、有出現症狀的人。」

非洲多國嚴重缺乏檢測試設備,增加確診難度。尚比亞物理治療師辛卡拉(Fundi Sinkala)表示,「我們肯定還沒準備好,若出現數宗病例,很快會就散播,只能以現有資源盡力做到最好。」

一名華人患者日前從埃及首都開羅國際機場入境,當地衞生部其後證實國內出現首宗病例,成非洲首個失守國家。

