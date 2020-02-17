郭台銘元月大筆質設鴻海股票　共43.6萬張市值破400億元

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）創辦人郭台銘元月設質43.6萬張鴻海股票，根據公開資訊觀測站顯示，今年元月20日分別向國泰世華、中信商銀、台新商銀質借，若以當日收盤價92.3元計算，市值約新台幣402.4億元，粗估可質借金額約240億元。

根據公開資訊觀測站顯示，郭台銘今年1月20日向兆豐國際商業銀行金控總部分行解質8萬6386張鴻海股票，並向中信商銀城東分行設質專戶設質22.3萬張股票、台新國際商業銀行建北分行設質14.3萬張股票、國泰世華銀行館前分行設質7萬張股票，共計43.6萬張股票，

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郭台銘是鴻海最大股東，目前持股鴻海股數約133.79萬張，若以今年元月累計質設117.72萬張計算，質設比約83.5%，根據銀行質設貸款約市值的5～6成，若以郭台銘這次質押股票市值約新台幣402.4億元計算，粗估可質借金額約240億元。

郭台銘過去就有幾次大筆質設借款的紀錄，像是曾被盛傳用來投資廣州10.5代線超視堺面板廠，或是用來購買夏普股票等等，再加上郭台銘在今年鴻海愛心嘉年華曾分享，自己的下一步將會專注「慈善、醫療、科技」，並籌組大型創投基金，因此這次的大筆質設貸款不免讓人多做聯想。