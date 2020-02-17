確診者行蹤細節公開！南韓強硬政策全民力挺　背後原因曝光

▲南韓首爾站民眾都為新冠肺炎戴上口罩。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

為了對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情，各國針對是否公布確診患者活動行蹤有不同作法。放眼南韓，截至17日上午已有30名確診患者，政府在追蹤感染者在發病期間的外出路線和細節之餘，也把資訊公布在衛生部門官網，只要點下每個感染者的欄位，就會跳出近期去過的地方，讓其他國人能夠確認他們是否與確診患者有過接觸。

綜合華爾街日報、每日郵報報導，除了今（17）上午新增的第30例患者之外，所有病毒檢測呈陽性的確診患者行蹤都被整理成表格呈現在網站上，搭乘過的交通運輸工具車次、外出遊玩地點時間全都被揭露，但不會公布其姓名。

舉例來說，第19號確診病例曾前往仁川一間大型購物中心、第8例患者26日14時11分至16時29分去過某桑拿房，而第12號確診病例某日買了電影票也被詳盡記錄下來，就連座位號碼也公布。對於政府的政策，確診患者並沒有「不配合政府」的選擇。

▲該網站以表格方式呈現確診病例過去的活動行蹤，截至台灣時間17日下午1時10分，當局總計公布前29例確診，尚未最新的第30例。（圖／翻攝自官網）

南韓政府透過手機數據、監視器影像、信用卡紀錄、大眾運輸交通卡等資訊，重建確診患者曾經去過的地方。根據先前報導，中國透過面對面訪談及手機定位訊息掌控確診病患位置，香港使用電子腕帶追蹤居家隔離患者，台灣則是使用手機訊號掌握被隔離在家的人。

觀光業方面，從中國到南韓的旅客必須提供電話號碼才能入境，且要下載指定APP，每日回報健康狀況，否則政府單位就會撥打電話，進行後續追蹤。

此一措施對於許多國家來說，或許是個會引起強烈反彈的做法，但在南韓卻普遍獲得國人的支持，背後原因正是2015年爆發的中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）。當年，因為初期資訊不夠透明，導致2個月內186人染病，其中38人死亡；當局隨後修法給予衛生部門官員更大的權限，要在未來面臨類似狀況時，能即時掌控疫情。

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