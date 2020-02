「疫情走向難料！」世衛專家團抵中國　譚德塞深夜PO文…慘被灌爆

▲世界衛生組織秘書長譚德塞。(圖/路透)

中央社/北京17日綜合外電報導

世界衛生組織(WHO)深夜表示,國際專家團隊已開始與中國專家會談武漢肺炎疫情,而疫情未來走向難以預測。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)昨夜在推特上寫說:「參與世衛領導與中國聯合任務的國際專家今天已抵達北京並與中國專家首次會談。」

推文還說:「我們期盼這次極其重要的合作有助全球了解2019年冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情。」世衛已於11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病。

推文下方有不少網友留言批評,有人說「也帶進美國專家,現在不相信世衛」、「晚了6週,真的有點太晚,中國數千人在受苦」,更有人質問「你何時辭職?不丟臉嗎」,以及寫道「為中國效勞的傀儡,現在就下台」。另有網友上傳KUSO合成照,可見譚德塞眼睛戴上中國五星旗口罩,諷刺盲目。

International experts participating in the @WHO-led joint mission with ave arrived in Beijing & have had their first meeting with Chinese counterparts today. We look forward to this vitally important collaboration contributing to global knowledge about the #COVID19 outbreak