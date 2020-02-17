韓媒：北韓1走私貿易碼頭管理員確診！　邊境新義州市傳封城

▲ 北韓官員開會戴口罩。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

中國新冠肺炎（COVID-19）確診病例截至17日已超過7萬，鄰國北韓目前則無任何官方證實的確診個案，但外界多對此持懷疑態度。南韓《東亞日報》17日報導，北韓要求所有自中國入境者隔離一個月，也取得檢測新冠病毒的的試劑，但位於邊境的新義州市已經出現首起確診病例。

《東亞日報》援引消息人士16日說法指出，經北韓與中國邊境的遼寧及丹東進入北韓者皆須於新義州隔離長達一月；另由於診斷及治療新冠肺炎所需的醫療設備、儀器及人力不足，北韓也採取與中國類似的方式，封閉部分地區，禁止居民進出。

平壤當局已經下令，透過中國駐北韓使館等外國機關設法取得可判斷是否感染新冠肺炎的檢驗試劑。此外，中國也有說法指出，平壤友誼醫院所在位置周圍有許多國家的大使館，應已具有病毒篩檢的能力。

受到新冠肺炎震盪及經濟制裁影響，北韓人民軍今年的冬季訓練規模據傳縮減。根據消息人士說法，北韓軍去年12月起展開的冬季訓練參加人數減少，起降及遠距離飛行時極為耗油的空軍戰機演習更大幅縮小，使得今年空軍演習戰力較去年降低50%以上。

北韓自上月30日起停飛所有往返中國的班機，火車也停駛，幾乎等於封鎖國境。由領導人金正恩總管所有防疫對策，也顯示平壤當局對防堵新冠肺炎的重視。勞動黨機關報《勞動新聞》15日刊登以「更強大、更大範圍的衛生防疫工作」為題的報導指出，國內沒有任何確診感染患者。

但多名北韓消息人士透露，據傳平安北道新義州鴨綠江邊一名管理「強盛貿易公司」專用碼頭的保衛指導員已經確診新冠肺炎。強盛貿易公司擁有北韓及中國間貿易專用的碼頭，在北韓走私礦物的業者中規模最大。

消息人士說明，這名確診患者很可能是在北韓宣布封鎖國境後，為了走私貿易偷偷前往中國。金正恩此前宣布，若不配合政府的新冠肺炎防疫措施將以國法處置。因此有人認為，這名患者很可能被處刑。據傳新義州目前已經封城，新義州勞動黨委員長也因防疫工作出現漏洞而被解職，但以上消息皆未獲北韓證實。

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