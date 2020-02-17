解放軍艦隊遠訓進第三島鏈　美派神盾艦經台海入南海





▲ 161遠海訓練編隊通過第三島鏈。（圖／翻攝自央廣海軍）



實習記者簡立宇／綜合報導



中國南部戰區的導彈驅逐艦呼和浩特號率領「161遠海訓練編隊」通過太平洋第一、二島鏈，通過國際換日線，進入太平洋第三島鏈，觸犯美國的最後一道防線。美軍第七艦隊在15日PO文臉書表示，提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「昌塞勒斯維號」號（USS Chancellorsville，CG 62）航經台灣海峽進入中國南海。



在新冠肺炎疫情高峰之際，陸媒報導稱，南部戰區海軍遠海聯合訓練編隊在「太平洋某海域」開展了編隊防空演練，對空中靶機進行打擊，有效檢驗了編隊整體防空能力；此次遠海防空反導課題演練，病且首次採用近防導彈和艦炮相結合的方式進行抗擊，成功攔截來襲目標。

根據了解，161遠海訓練編隊是由052D型呼和浩特導彈驅逐艦（舷號161）擔任指揮艦，成員有五指山艦（071型兩棲船塢登陸艦，舷號987）、查干湖艦（901型遠洋綜合補給艦，舷號 967）、815A型天樞星艦（舷號857），其中857天樞星艦配有廣域偵查雷達。

這次解放軍艦隊抵達「第三島鏈」引起關注，主要是第三島鏈以夏威夷群島為核心，北起阿留申群島，南至大洋洲部分群島，最後直至美國重要盟國澳洲、紐西蘭，它同時也是美國本土的最後一道防線。島鏈附近還有著名的馬紹爾群島，那是美國的核彈和洲際導彈的試驗中心。因此，天樞星艦還能能夠偵測美國發射「義勇兵-3型導彈」的發射彈道以及相關技術。

由於161遠海訓練編隊是一支擁有對陸海空混和實力的艦隊，而這次的演練意在證明中國艦艇的跨區機動、情報蒐集、後勤保障，以及陸海空防護能力，因此美國第七艦隊也隨即「展示肌肉」，繼1月17日後，於2月15日派遣神盾艦經由台海進入中國南海。



▼2020年解放軍與美軍軍事演習。（圖／實習記者簡立宇製圖）



