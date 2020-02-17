中國麥當勞、星巴克「無接觸取餐」防感染　餐飲外送業疫情中求生

▲新冠病毒疫情爆發，中國餐飲業紛紛推出「無接觸取餐」服務。圖為上海麥當勞。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

新冠病毒疫情爆發，中國麥當勞推出「無接觸到店取餐」服務，顧客在店裡使用手機或電腦遠距點餐，再到指定地點領取密封袋內的食物。星巴克也建議客人使用App點餐，並在店外等候，收到通知時到門口的桌上取餐。中國餐飲與外送產業因疫情受到打擊，但也紛紛加速發展「無接觸取餐」服務，廣受歡迎。

中國麥當勞推出「無接觸到店取餐」服務，顧客透過店內的智慧型手機或電腦遠距離點餐，員工再將食物密封在袋中，放置到取餐點，將人際接觸減到最低。外送員配戴口罩工作，攜帶「麥樂送放心卡」，證明廚房生產人員、備膳員與外送員本人都接受體溫測量且無發燒，將餐點送到指定地點，避免面對面取餐。

除此之外，麥當勞各分店與外送袋也勤加消毒，員工頻繁洗手。官方聲明指出，「我們正在檢視如何進一步改善過程，加強的預防措施適用於所有服務渠道。」

▲星巴克也推出無接觸取餐服務，將工作人員與顧客的接觸減到最低。（圖／達志影像／美聯社）



星巴克建議顧客使用App點餐，在咖啡廳外面等候，收到通知再從入口處的桌子上取餐，如果真要走進室內，必須在門口測量體溫。星巴克的咖啡師配戴口罩工作，各種設備定期消毒，外送員每日測量體溫，員工每30分鐘就必須洗手，公共區域每2小時消毒一次。

《路透社》引述北京數據分析公司百觀Lab（BigOne Lab）指出，電子商務網站「美團點評」上高達83％外送服務店家2月初時宣告關閉，但許多企業仍快速適應，在銷售食品的同時維護人們健康安全。中國百勝餐飲集團（Yum China）也於1月30日推出無接觸送餐服務，2天後在旗下的肯德基與必勝客門市上路。

▲中國餐飲與外送產業受到疫情影響，紛紛推出無接觸取餐與外送服務。圖為北京肯德基。（圖／達志影像／美聯社）



新冠病毒疫情爆發，餐飲與外送產業遭遇打擊，深圳、青島傳出外送員工作幾天以後確診的案例，許多民眾擔心與司機接觸，被暴露在受感染的風險之中，因此出現各種減少人際接觸的方法。

外送員以前把包裹當面拿給顧客，現在改將貨品放在機車後座就離開，等待對方拿走。微博上流傳著另一種方式，外送員將包裹放進電梯，按下指定樓層，但本人留在1樓大廳，樓上顧客等待電梯把貨物送上門。

Daxue Consulting市場策略分析師蒙斯頓（Allison Malmsten）認為，疫情「重新定義了無接觸送餐」。她指出，由於旅遊限制，許多外送員與司機無法如期復工，能夠回到工作崗位上的員工面臨超長工時與體力、心理上的疲憊，因此中國第二大「順豐速運 」（SF Express）已加快招募活動。

Daxue Consulting首席財務長楊嘉慧（Ka Wai Yeung，音譯）提到，自從疫情爆發，中國百勝餐飲集團已關閉超過30％店家，業務與去年同期相比營收下滑50％，但這場危機也加速推動無接觸送餐服務，「受到顧客歡迎，在這段用餐流量大幅減少的時期，確保送餐業務營運，扮演重要角色。」

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