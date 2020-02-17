不斷更新／日本再添1例！醫護人員照顧「確診死亡」病患中標　醫院宣布停診

▲日本新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）



記者張方瑀、吳美依、陳宛貞、詹雅婷／綜合報導

停泊橫濱港的「鑽石公主號」的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，目前美國政府派出的2架包機已降落在東京羽田機場，並證實鑽石公主號上有44名美國人確診，將繼續留在日本治療，其餘近400人則搭機返美後，再於加州和德州的空軍基地進行14天隔離。

日本境內累積確診病例達59例，且最新確診的感染路徑不明，首相安倍晉三指示，要將接收患者的醫療院所從726家擴大至800家，並稱日本疫情進入「擴大感染的初期階段」。

【1050】

日本厚生勞動省表示，一名50多歲的男性疫檢人員在鑽石公主號上值勤時確診；目前日本累積確診數達416例。

【1025】



根據《NHK》消息指出，日本神奈川縣相模原市再新增一起確診病例。這件確診病例是負責照顧13日確診死亡病患的醫護人員，目前負責的「相模原中央病院」已宣布休診，並禁止家屬入院探視。

【0900】

韓聯社報導，南韓17日再增一例新冠肺炎（COVID-19）確診病例，使得境內總感染人數來到30人。據了解，第30例患者為昨日確診的82歲韓籍男性的妻子。

【0818】

日本自武漢出發的第5架撤僑包機，於當地時間17日上午7時抵達東京羽田機場，機上共載有65人，其中36名日本籍公民及其中國籍眷屬29名。在此之前日本派出的4架包機，共撤回763人，此架為最後一班。

各國確診狀況如下：

東北亞：3國

日本：確診415例（橫濱外海郵輪355例，日本境內60例）

北韓：傳聞7例（WHO及北韓政府稱確診0例）

南韓：確診30例

東南亞：6國

新加坡：確診72例

越南：確診16例

馬來西亞：確診22例

泰國：確診34例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診9例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診12例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診15例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診8例

非洲：1國

埃及：確診1例