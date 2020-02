知名實境秀女主持輕生！輿論猛批「砸燈家暴男友」　家人發聲了

▲網友紛紛湧入弗拉克(Caroline Flack)Instagram留言,「她是多麼的美麗」、「好難過」。(圖/翻攝自IG「carolineflack」)

英國電視實境秀《愛之島》(Love Island)知名女主持弗拉克(Caroline Flack),15日在家中被發現自殺身亡。她生前被控家暴27歲男友,因而丟掉主持棒,加上狗仔和小報的侵略性報導,最終在多重壓力下,不堪負荷選擇走上絕路,享年40歲。

綜合外電報導,弗拉克自2015年開始主持《愛之島》,演藝生涯因節目爆紅而如日中天,但去年12月遭人指控,和男友伯頓(Lewis Burton)在家中因發生爭吵,拿起檯燈往男方頭上砸,因此被捕。她1月時否認該項指控,仍遭法院禁止和伯頓有任何接觸;伯頓當時拒絕該項禁令,而且表示根本不希望法院開庭審理此事。

電視台在她事件發生後幾天,迅速將主持棒交給惠特莫爾(Laura Whitmore)。這對弗拉克是一次重大打擊,因為她曾說過《愛之島》在過去5年的人生裡,已經是她的全世界,對她而言「這是最棒的電視台節目」。

弗拉克過世後,她的家人15日發布一項聲明,「我們可以證實卡蘿琳今天已經過世了,在這個艱難的時刻,我們請求所有的媒體能給尊重家族的隱私,我們也請求他們,不要有任何聯絡我們或拍攝我們照片的企圖。」

對弗拉克提出指控的伯頓得知死訊後,立刻在Instagram上寫下哀悼文,「我不知道該說什麼,我好痛,我好想妳」,「我全心全意愛著妳」等,並誓言「要為寶貝發聲」。接棒主持的惠特莫爾形容她「活潑可人」,認為她的私生活暴露在媒體和公眾的眼光下,是讓她承受不住的原因,「致那些想賺點蠅頭小利的狗仔和小報們,致鈉些躲在鍵盤後面的酸民──夠了。」

迅速做出決斷的《獨立電視台》(ITV)也發表聲明哀悼,說弗拉克是整個團隊最受喜愛的人物,所有工作人員都為她的死感到震驚和哀傷,「我們對她的家人致上誠摯的哀悼與慰問。」

