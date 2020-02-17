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知名實境秀女主持輕生！輿論猛批「砸燈家暴男友」　家人發聲了

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▲▼英國電視實境秀《愛之島》（Love Island）知名女主持弗拉克（Caroline Flack）。（圖／翻攝自IG「carolineflack」）

▲網友紛紛湧入弗拉克（Caroline Flack）Instagram留言，「她是多麼的美麗」、「好難過」。（圖／翻攝自IG「carolineflack」）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國電視實境秀《愛之島》（Love Island）知名女主持弗拉克（Caroline Flack），15日在家中被發現自殺身亡。她生前被控家暴27歲男友，因而丟掉主持棒，加上狗仔和小報的侵略性報導，最終在多重壓力下，不堪負荷選擇走上絕路，享年40歲。

綜合外電報導，弗拉克自2015年開始主持《愛之島》，演藝生涯因節目爆紅而如日中天，但去年12月遭人指控，和男友伯頓（Lewis Burton）在家中因發生爭吵，拿起檯燈往男方頭上砸，因此被捕。她1月時否認該項指控，仍遭法院禁止和伯頓有任何接觸；伯頓當時拒絕該項禁令，而且表示根本不希望法院開庭審理此事。

電視台在她事件發生後幾天，迅速將主持棒交給惠特莫爾（Laura Whitmore）。這對弗拉克是一次重大打擊，因為她曾說過《愛之島》在過去5年的人生裡，已經是她的全世界，對她而言「這是最棒的電視台節目」。

弗拉克過世後，她的家人15日發布一項聲明，「我們可以證實卡蘿琳今天已經過世了，在這個艱難的時刻，我們請求所有的媒體能給尊重家族的隱私，我們也請求他們，不要有任何聯絡我們或拍攝我們照片的企圖。」

▲▼英國主持人卡蘿琳弗拉克家中輕生。（圖／翻攝自IG）

▲弗拉克男友發文哀悼。（圖／翻攝自IG）

對弗拉克提出指控的伯頓得知死訊後，立刻在Instagram上寫下哀悼文，「我不知道該說什麼，我好痛，我好想妳」，「我全心全意愛著妳」等，並誓言「要為寶貝發聲」。接棒主持的惠特莫爾形容她「活潑可人」，認為她的私生活暴露在媒體和公眾的眼光下，是讓她承受不住的原因，「致那些想賺點蠅頭小利的狗仔和小報們，致鈉些躲在鍵盤後面的酸民──夠了。」

迅速做出決斷的《獨立電視台》（ITV）也發表聲明哀悼，說弗拉克是整個團隊最受喜愛的人物，所有工作人員都為她的死感到震驚和哀傷，「我們對她的家人致上誠摯的哀悼與慰問。」

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